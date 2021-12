Rusko uzavrelo takmer 70 percent Azovského mora pre manévre: Boli vydané varovania

MOSKVA - Rusko údajne uzavrelo takmer 70 percent Azovského mora pri anektovanom polostrove Krym pre vojenské cvičenia. V piatok to vyhlásilo ukrajinské ministerstvo obrany, podľa ktorého ruská flotila zrejme plánuje cvičenie delostreleckej paľby v blízkosti prístavov Mariupol, Berďansk a Heničesk. Správu priniesli agentúry DPA a Ukrinform.

"Rusko pokračuje v provokatívnych akciách proti Ukrajine. Ruská federácia zablokovala asi 70 percent územia Azovského mora. Rusi vydali varovania, ktoré obmedzujú plavbu v určitých oblastiach, údajne v súvislosti s nácvikom delostreleckej paľby, ktorá sa má konať v oblastiach pri Mariupole, Berďansku a Heničesku," píše sa vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti.

Kyjev obvinenie odmietol

Agentúra DPA požiadala o vyjadrenie ruskú stranu. Moskva to nepotvrdila. Ruská pohraničná stráž ešte vo štvrtok obvinila loď ukrajinského námorníctva, že sa bez povolenia priblížila ku Kerčskému prielivu. Moskva tvrdí, že išlo o nebezpečnú provokáciu. Kyjev obvinenie odmietol, pretože loď Donbas neopustila teritoriálne vody Ukrajiny. Azovské more je spoločné vnútrozemské more medzi Ruskom a Ukrajinou. S Čiernym morom je spojené spomínaným Kerčským prielivom.