Bratislavčania sa tešia z prvého snehu: Vločky budú padať aj cez víkend! Meteorológovia hovoria o ochladení

Martin neprišiel na bielom koni, zato Katarína bola na ľade tak, ako si to pamätáme z minulosti. Bratislava a celé západné Slovensko v piatok zažilo prvé snehové vločky tejto zimy. Nesnežilo však len na území Slovenska, ale aj u našich susedov – pod snehovou prikrývkou bola aj Viedeň a časť Maďarska. Meteorológovia vydali aj výstrahy prvého stupňa pred snežením, a to na väčšine Slovenska s výnimkou juhu a východu krajiny.

Z prvého snehu sa tešili mnohí. Najviac bielej pokrývky bolo tradične v okolí Koliby a Kamzíka, ale aj vo vyššie položených mestských častiach, ako je Lamač, Karlova Ves, Dúbravka či Devínska Nová Ves. Fotografie bratislavského Kamzíka a Koliby potešili mnohých milovníkov zimy - les totiž pripomínal ľadové kráľovstvo. Na zem napadla súvislá vrstva snehu a keďže má snežiť až do večera, nejakých pár centimetrov ešte pribudne.

Začiatok víkendu však nebude o nič iný. Na väčšine Slovenska s výnimkou východu sú vydané výstrahy prvého stupňa pred snežením a poľadovicou, a to na celé dopoludnie. Na čo všetko sa teda treba počas voľných dní pripraviť?

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude prevažne zamračené a na viacerých miestach upršaná. V nižších polohách budú prehánky snehové prípadne bude padať dážď so snehom. Neskôr budú zrážky ustávať. Nadránom sa môže vytvoriť poľadovica. Výstrahy sú vydané pre všetky kraje s výnimkou Prešovského. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupne Celzia, na Šariši a Zemplíne do 4 stupňov Celzia. Na západe bude fúkať prevažne západný, na východe skôr južný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.

„V rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad vnútrozemím Európy sa stred tlakovej níže presunie z našej oblasti nad Pobaltie,“ upozorňujú meteorológovia z SHMÚ. Ako upozornili, cez deň bude oblačno až zamračené, na západe aj s prehánkami. V polohách do 600 metrov nad morom sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6 stupňov Celzia, na Dolnom Zemplíne ojedinele teplejšie. Fúkať bude slabý vietor do 25 kilometrov za hodinu. Podľa meteorológov môže cez noc padnúť do 7 a cez deň do 5 centimetrov snehu.

Nedeľa

V noci zo soboty na nedeľu zamračené, na viacerých miestach s prehánkami, snehovými aj v nižších polohách. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1 stupeň Celzia. Vo vyšších polohách búrlivý vietor. „V strednej Európe sa bude naďalej vlniť studený front. Súčasne sa zo severného Talianska cez našu oblasť až nad Poľsko presunie ďalšia tlaková níž,“ konštatovali meteorológovia

Cez deň bude zamračené s prehánkami, v západnej polovici miestami v nižších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota dosiahne 3 až 8 stupňov Celzia, na Dolnom Zemplíne ojedinele teplejšie. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu.

Pondelok

„Tlaková níž spojená so zvlneným studeným frontom sa presunie z Poľska nad Pobaltie a po jej zadnej strane k nám bude od severozápadu prúdiť chladnejší morský vzduch,“ uviedli meteorológovia.

Začiatok týždňa bude prevažne zamračený, na juhu so zmenšenou oblačnosťou. Najmä v severnej polovici bude snežiť, na východe spočiatku dážď. Ojedinele sa môžu tvoriť snehové jazyky a poľadovica. Meteorológovia upozorňujú na ochladenie.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4 stupne Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Hornom Spiši okolo -2 stupne Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 25 kilometrov za hodinu.

