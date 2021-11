KORONAVÍRUS Treťou dávkou vakcíny je zaočkovaných 217-tisíc osôb

BRATISLAVA - Treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu je zaočkovaných 217.554 osôb. Za uplynulý deň tak tretie očkovanie absolvovalo 10.838 ľudí. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Alžbeta Sivá.

Celkový počet aplikovaných vakcín proti novému koronavírusu je 5.095.141. Prvou dávkou je zaočkovaných 2.550.248 ľudí, druhou 2.327.339 osôb. NCZI eviduje najviac zaočkovaných osôb treťou dávkou vakcíny v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Naopak, najnižšia zaočkovanosť treťou dávkou je v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Nahlasovať sa môžu aj ľudia nad 18 rokov

Od 26. októbra sa spustila registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nahlasovať sa na ňu môžu aj ľudia nad 18 rokov. Rezort však avizoval, že by chcel, aby tretiu dávku dostali ako prvé najohrozenejšie skupiny. V prípade, ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.