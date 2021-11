AKTUÁLNE Vláda rokuje o ďalších zmenách: V hre je aj nový COVID automat, lokálny lockdown i núdzový stav

Minulý týždeň parlament schválil balík prísnejších opatrení, ktoré navrhla vláda. Predchádzala tomu búrlivá diskusia, v ktorej vystúpili najmä opoziční poslanci. Dnes by sa mala vláda zaoberať aj možnou zmenou COVID automatu a nie sú vylúšené ani tvrdšie opatrenia.

VIDEO MIMORIADNE Situácia v nemocniciach je kritická: Blíži sa zlomový bod! Lengvarský vydal tvrdý príkaz

Aktualizované 14:10 Podľa aktuálneho rozdelenia okresov platného od pondelka 22. novembra, bude v čiernej fáze 54 okresov, v červenej bude už len Bratislava a Dunajská Streda. Zvyšné okresy budú v bordovej fáze.

Zdroj: MZ SR

Aktualizované 13:42 Naď dodal, že nechce vynášať čiastkové informácie. "Mali by sme odmeniť ľudí, ktorí sú zaočkovaní, lebo k tomu pristupujú zodpovedne, je ich viac ako polovica, tých by sme nemali trestať," povedal Naď. Zároveň pripomenul, že podľa lekárov je situácia katastrofálna a nemocnice sa plnia.

Aktualizované 13:40 Situácia je kritická, rokujeme o lokálnom lockdowne či núdzovom stav

Pandemická situácia je kritická, rokuje sa o zavedení lokálneho lockdownu či núdzového stavu, vyhlásil to minister obrany Jaroslav Naď. "Nikto z nás nechce robiť veci, ktoré budú smerovať k lockdownu alebo k zavedeniu núdzovému stavu, ale ja sa pýtam, aká je alternatíva?" povedal Naď počas rokovania vlády. Vyzval opozíciu, ktorá spochybňuje očkovanie, aby predstavila riešenie. Pripomenul, že odborníci rokujú o tom, či sa zavedie núdzový stav alebo lokálny lockdown.

Aktualizované 13:39 Minister obrany deklaroval, že Ozbrojené sily SR sú pripravené vyslať zdravotnícky personál do nemocníc. Treba podľa neho doriešiť, či je možné ho vyslať aj bez núdzového stavu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Armáda chce podľa Naďa pomôcť, no treba zmeniť legislatívu. "Boli by sme pripravení zajtra nastúpiť. Nemáme veľa lekárov, máme relatívne veľa sanitárov, ktorých sme vycvičili niekoľko stoviek. Vieme ich poslať do nemocníc. Na to, aby mohli vykonávať zdravotnícke výkony, treba legislatívny rámec, ktorý napríklad znamená aj núdzový stav," skonštatoval.

Na riešenie pandemickej situácie je podľa ministra nasadených 354 až 400 vojakov. "O nasadení zdravotníckeho personálu rezortu obrany do nemocníc sa nedá rozhodnúť len dohodou mňa a ministra zdravotníctva a asi ani nie uznesením vlády. Na to asi bude potrebné vyhlásiť núdzový stav. Právnici riešia, či budeme vedieť pomôcť aj bez toho," vyhlásil minister.

Aktualizované 13:00 Na zasadnutí vlády prebieha diskusia o COVID automate

Na zasadnutí vládneho kabinetu prebieha diskusia o COVID automate. Potvrdila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Pripomienky ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského podľa vlastných slov podporí.

Obmedziť pohyb ľudí sa podľa nej bude dať aj tak, že bude vstup do prevádzok a zamestnania podmienený preukázaním sa potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia či negatívnom teste. "V tejto súvislosti by mala byť požiadavka na dôslednú kontrolu," podotkla Kolíková. Dodala, že existuje štátna aplikácia na kontrolu QR kódov a poskytne tak informácie o očkovaní či testovaní človeka.

Ministerka vníma zmenu klímy a napätie v spoločnosti, ktoré vzniklo medzi očkovanými a neočkovanými. Je to podľa nej nešťastie. "Som si vedomá, že aj priestor, ktorý dáme zamestnávateľovi, aby zistil, aký stav je na pracovisku, nemá viesť k tomu, aby sa napätie ešte viac vystupňovalo, ale k tomu, že si bude vedieť efektívne zorganizovať prácu," povedala. Zároveň poznamenala, že Slovensko je "dávno po dvanástej" v tretej vlne pandémie.

Aktualizované 12:30 Na tretiu dávku vakcíny sa umožnilo prihlasovať aj učiteľom

Učiteľom sa umožnilo prihlasovať sa na tretiu dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19. Učitelia sa podľa ministra školstva už prihlasujú. "Jediné, čo nás zachráni z pandémie, je očkovanie. Som veľmi rád, že sa už učiteľom umožnilo prihlasovať na tretiu dávku, že dostávajú jednotlivé SMS s PIN kódmi. Dostávam aj správy, že učitelia sa prihlasujú." vyhlásil pred novinármi minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Gröhling priblížil, že učitelia dostávajú SMS z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) po uplynutí šiestich mesiacov. "Následne pod PIN kódom, ktorý majú v SMS, sa môžu prihlásiť v systéme, kde je vygenerované miesto. Štandardne, ako všetci ostatní," povedal.

Aktualizované 12:10 COVID prázdniny Gröhling vylúčil

Rezort školstva trvá na tom, aby sa školy aj naďalej riadili regionálnym systémom a COVID automatom. COVID prázdniny, ako ich navrhlo konzílium odborníkov, minister vylučuje. "Stále pôjdeme režimom školského semaforu, kde majú regionálne úrady verejného zdravotníctva právomoc v rámci 'ohniska' uzatvoriť jednotlivé triedy," priblížil minister. Hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu Elena Prokopová pri návrhu sprísnených opatrení odporučila, aby sa školy zavreli na kratšiu dobu - teda na 1 alebo 2 týždne.

Aktualizované 12:05 Minister školstva k novele vysokoškolského zákona

Gröhling uviedol, že sa počas tvorby novely stretával s pozitívnymi reakciami. Chceli však aj reakcie širokej verejnosti, preto bol návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré skončilo minulý týždeň. Rezort bude upravovať jednotlivé zmeny na základe pripomienok. Politizácii vysokých škôl však nerozumie, podľa neho bude ponechaná dostatočná sila akademickému senátu. Rezort školstva zároveň vyvrátil, že by chcel stiahnuť novelu zákona o vysokých školách.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 11:55 Rokovanie vlády je momentálne prerušené. Na rokovanie prišiel aj hlavný hygienik SR Ján Mikas a členovia z konzília odborníkov.

Aktualizované 10:25 Lengvarský zároveň na vládu prichádza so zmenami, ktoré majú riešiť kritickú situáciu v nemocniciach. "Na vládu prichádzam s veľmi vážnymi a razantnými riešeniami, ktoré by mali túto situáciu zvrátiť," povedal s tým, že sme sa dostali do zlomového bodu pandémie.

Aktualizované 10:20 Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 83 percent žiakov, dištančným spôsobom 17 percent školákov, uviedol pre rokovaním minister školstva Branislav Gröhling. Zároveň dodal, že pozitivita v školách mierne stúpa. K novele zákona o vysokých školách a k protestom sa vyjadrí po vláde.

Aktualizované 10:10 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes ráno vystúpil s mimoriadnym vyhlásením. Situácia v nemocniciach je kritická, minister preto vydal príkaz na obmedzenie bielej medicíny. Aktuálne je v nemocniciach viac ako 2800 ľudí, lôžok je málo, takisto lôžok pre umelú pľúcnu ventiláciu je voľných je niekoľko.

Aktualizované 10:02 Okrem iného by mali upravovať podmienky vstupu do reštaurácií či hotelov v čiernych okresoch.

Aktualizované 10:00 Vládny kabinet by sa mal zaoberať zmenou COVID automatu. Zmenu opatrení na utorkovom zasadnutí avizoval cez víkend minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zmenou COVID automatu sa včera zaoberali aj lídri na koaličnej rade. Návrh zmeny COVID automatu zatiaľ nie je zverejnený.

Na vláde rokujú o viacerých témach

Viaceré materiály predložil na rokovanie vlády rezort obrany. Vládny kabinet sa bude zaoberať aj koncepciou prípravy obyvateľstva na obranu štátu. Jej prijatie a realizáciu zdôvodňuje ministerstvo obrany naliehavosťou systémového riešenia a aj aktuálnym vývojom bezpečnostného prostredia. Spolupráca štátu s obyvateľmi v oblasti obrany môže podľa rezortu byť potenciálom na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti ochrany záujmov a obyvateľov SR pred súčasnými bezpečnostnými hrozbami. Zdôrazniť účasť obyvateľstva na obrane štátu a zlepšiť aktuálny stav jeho pripravenosti je preto podľa ministerstva v súčasnej dobe nevyhnutnosť.

Povodne na Slovensku v prvom polroku 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do júna 2021, ktorú v utorok tiež prerokuje vláda. Zároveň bude rokovať aj o uvoľnení financií na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume viac ako 2.587.382 eur a na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume vyše 715.388 eur.

Spoločnosť Handtmann Kechnec má dostať štátnu investičnú pomoc vo výške 4,5 milióna eur na zriadenie novej prevádzkarne na výrobu hliníkových odliatkov tlakovým odlievaním v Kechneci v okrese Košice-okolie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Firma počíta s kombináciou oprávnených nákladov investičných a mzdových v celkovej hodnote 87,39 milióna eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude v rokoch 2019 až 2025 vytvorených 158 nových pracovných miest, priblížilo v materiáli ministerstvo.