MIMORIADNE Situácia v nemocniciach je kritická: Blíži sa zlomový bod! Lengvarský vydal tvrdý príkaz

Ministers zdravotníctva dnes pred rokovaním vlády zdôraznil, že situácia v nemocniciach v súvislosti s koronavírusom je veľmi vážna.

Lôžka sa míňajú, biela medicína je obmedzená

Kapacity pre pacientom s COVID-19 sa rýchlo zapĺňajú. "K dnešnému dňu je v nemocniciach viac ako 2 800 pacientov, lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú pľúcnu ventiláciu je málo," upresnil. Situáciu koordinujú s nemocnicami a samosprávnymi krajmi. "Aktuálne je v platnosti môj príkaz na obmedzenie tzv. bielej medicíny, teda plánovaných zákrokov," uviedol Lengvarský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Lengvarský prichádza s ráznymi riešeniami

Bude to znamenať ďalšie zhoršovanie zdravotného stavu občanov Slovenska. "Dostávame sa do zlomového bodu," povedal Lengvarský. Najkritickejšia situácia je v regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou. V najpostihnutejších krajoch museli pristúpiť už k tomu, že pacientov prevážajú do nemocníc naprieč Slovenskom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Situáciu chce riešiť. V regiónoch na východe Slovenska požiadali o pomoc aj špecializované ústavy, aby pripravili kapacity pre pacientov s COVID-10 a pripravujú aj zapojenie mimorezortných zdravotníckych zariadení. "Na vládu prichádzam s veľmi vážnymi a razantnými riešeniami, ktoré by mali túto situáciu zvrátiť," povedal. Aké konkrétne tieto opatrenia majú byť, minister nespresnil. Minister v závere poďakoval všetkým zdravotníkom z prvej línie.

Aktuálne je podľa rezortu na celom Slovensku voľných len 20 lôžok pre nových pacientov, ktorí by potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie. Pre nových pacientov, ktorí nepotrebujú kyslíkovú podporu, je voľných približne 600 lôžok.