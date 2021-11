AKTUÁLNE Matovič predstavuje druhú časť svojej veľkej reformy! Vyšší príjem má mať až 99% zamestnancov

Povedal to počas druhej zo série tlačových konferencií o daňovo-odvodovej reforme. Navyše by to zamestnancom na Slovensku prinieslo navyše 359 miliónov eur ročne. Minister financií tvrdí, že až 99% zamestnancom sa po reforme zvýši čistý príjem.

Zamestnanec by mal zaplatiť z hrubej mzdy daň 19 % a odvody platiť z hrubej mzdy nebude. Zamestnávateľ zaplatí zaňho odvod 39 %. Matovič chce ďalej zaviesť zamestnanecký bonus pre nízkopríjmových zamestnancov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

