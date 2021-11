Dva roky od strašidelnej nehody v Nitre: Vodič si najskôr zobral PN-ku a potom s celou prácou skoncoval

NITRA - Chvíle, ako z najhoršieho sna, ktoré dokonca ani čas nedokázal zahojiť. Už sú to 2 roky od najtragickejšej autobusovej nehody pri Nitre, pri ktorej zahynulo až 12 ľudí, z toho 4 maloleté deti. Stalo sa tak po kolízii autobusu a nákladného auta na ceste prímestskej linky Nitra-Jelenec. Vodič mal z povolania a zo zážitku takú veľkú traumu, že na rok opustil zamestnanie a nakoniec aj nastálo.

Jeho trápenie pre Nový čas popísala jeho manželka. Šofér Vladimír (68) mal v osudnú stredu 13. novembra 2019 službu a medzi ľuďmi, ktorých dopravoval, boli hlavne školáci. Autobus sa nakoniec nešťastne zrazil s nákladným vozidlom, po čom bola bilancia hrozivá: zahynulo 12 ľudí, z toho 4 maloleté deti. Pozostalí nenachádzajú pokoj ani po dvoch rokoch. Ten nenašiel ani vodič autobusu Vladimír.

Vladimír sa po traumatizujúcom zážitku rozhodol viac nepokračovať v povolaní vodiča. Prvýkrát od jednej z najtragickejších dopravných nehôd v histórii Slovenska prehovorila práve jeho manželka.

Doma o tom ani nerozprávajú, musel ísť na maródku

Počas poobednej jazdy sa odrazu pred vodičom s plným autobusom ľudí objavilo nákladné vozidlo naplnené kameňmi. Vladimír strhol volant, po čom sa vozidlá zrazili svojimi bočnými časťami a autobus sa potom prevrátil. "My sa tej téme vyhýbame, nehovoríme o tom," prezradila Vladimírova manželka.

Vodič sa so zážitkom vyrovnával po svojom, a nakoniec sa rozhodol pre dočasný odchod, ktorý sa však predlžil na neurčito. "Rok bol na maródke a potom sa už nevrátil," pokračuje Vladimírova žena. Pocity a trauma je taká silná, že sa na miesto ani nedokážu vrátiť. "Vyhýbame sa všetkému okolo toho, ako sa len dá, je to pre nás veľmi ťažké. Pre pozostalých to musí byť hrozné," dodáva.

V akom štádiu je vyšetrovanie?

Na mieste je tiež otázka, v akom štádiu vyšetrovania sa táto vec nachádza. "Vo vyšetrovaní prípadu prebiehajú ešte výsluchy poškodených, pričom sa upresňujú škody uplatňované v predmetnom trestnom konaní v súvislosti s dopravnou nehodou. Následne budú hneď vykonané preštudovania vyšetrovacieho spisu s jednotlivými oprávnenými osobami. Za predmetný skutok kvalifikovaný ako prečin všeobecného ohrozenia je vznesené obvinenie jednej osobe," povedala k prípadu hovorkyňa Renáta Čuháková z KR PZ v Nitre.