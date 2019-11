Nehoda pri Nitre je jednou z najtragickejších na Slovensku

17 obetí:

6. júla 1995 - Český autobus Karosa firmy Modelárna z Nemošic na Pardubicku vo veľkej rýchlosti narazil pri Kolároviciach v okrese Bytča do zvodidiel, letel asi 35 metrov vzduchom a dopadol do hĺbky 15 metrov, kde narazil do protisvahu. Nehoda si na mieste vyžiadala 16 mŕtvych a 29 zranených; jeden zo zranených zomrel 15. júla v nemocnici.

13 obetí:

3. augusta 2003 - Trinásť ľudských životov si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala pri Gelnici na východe Slovenska. Autobus s miestnymi pútnikmi, ktorí išli na náboženskú slávnosť na vrch Úhorná, zišiel z úzkej lesnej vozovky, niekoľkokrát sa prevrátil a skončil na streche.

12 obetí:

21. februára 2009 - Zrážka osobného vlaku a autobusu pri obci Polomka neďaleko Brezna si vyžiadala dvanásť obetí a dve desiatky zranených.

13. novembra 2019 - Dvanásť ľudí neprežilo zrážku nákladného auta a autobusu pri Nitre na juhu Slovenska. V autobuse podľa médií boli stredoškoláci. Ďalších 17 osôb bolo zranených.

Deväť obetí:

12. novembra 1987 - Zrážka osobného vlaku s nákladným automobilom na prejazde medzi Komárnom a Zlatná na Ostrove si vyžiadala deväť obetí a tri ťažko zranených.

Osem obetí:

14. októbra 2017 - Po zrážke mikrobusu s kamiónom zomrelo osem ľudí, ďalšia osoba utrpela zranenia; medzi mŕtvymi bolo sedem opatrovateliek, ktoré sa vracali z Rakúska.