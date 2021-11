Odvolávanie Krajniaka bude pokračovať vo štvrtok: Podľa Fica bola schôdza trápna, predkladatelia odišli

Opoziční poslanci ministrovi vyčítajú najmä milióny eur z pandemickej pomoci, ktoré mal štát poslať schránkovým firmám. Tvrdia, že neexistujú pochybnosti o potrebe vyvodenia politickej zodpovednosti ministra práce. Prvá pomoc pre zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov bola zároveň podľa nich nedostatočná.

Kritizujú aj rušenie sociálnych opatrení. "Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak nesie rozhodujúcu mieru zodpovednosti za systematický rozklad základných pilierov sociálneho štátu na Slovensku zo strany súčasnej vlády a koalície," konštatujú v odôvodnení návrhu.

Krajniak nesie mieru zodpovednosti za rozklad sociálneho štátu

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nesie podľa poslanca Smeru-SD Jána Richtera mieru zodpovednosti za systematický rozklad pilierov sociálneho štátu na Slovensku. Uviedol to na mimoriadnej schôdzi, na ktorej plénum Národnej rady (NR) SR rokuje o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi.

Richter hovoril, že samostatnou kapitolou zlyhania Krajniaka je príbeh tzv. Prvej pomoci pre zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov. Ten je podľa neho označovaný, aj na základe medzinárodných porovnaní, ako jedna z najslabších, najzložitejších a najpomalších pomocí v rámci vyspelých krajín. "Naše volanie po výraznom zvýšení intenzity tejto pomoci pre všetky kategórie dotknutých ľudí a firiem medzičasom potvrdili prieskumy realizované zamestnávateľskými zväzmi, ako aj nezávislými odborníkmi," povedal Richter.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Odpoveďou na zúfalé volanie krachujúcich a prepúšťajúcich zamestnávateľov, ktorí nedostali žiadnu, alebo nie adekvátnu kompenzačnú pomoc od ministerstva, bola nedávna správa o pravdepodobnej defraudácií 24 miliónov eur zo štátnej prvej pomoci, ktoré mali len z jedného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku pristáť na účtoch zahraničných schránkových firiem bez reálnych zamestnancov," podotkol Richter.

Je podľa neho pravdepodobné, že prostriedky na záchranu firiem v kríze sa už nevrátia. "Je očividné, že ministerstvo pod vedením Krajniaka zanedbalo celý systém kontroly a prípad sa dlho snažilo zamiesť pod koberec," konštatoval Richter. Povedal, že neexistujú pochybnosti o nutnosti vyvodenia politickej zodpovednosti Krajniaka.

Richter pokračoval, že reálne kroky ministerstva pod vedením Krajniaka sú v rozpore s obsahom programového vyhlásenia vlády SR a deklarovanými volebnými prísľubmi hnutia Sme rodina, ktoré ho nominovalo do funkcie. "Namiesto ochrany roky modelovaných parametrov sociálneho štátu a prijímania rýchlych a účinných riešení aktuálnych problémov v krízovej situácii, sme svedkami likvidácie už existujúcich istôt," komentoval. Dialóg sociálnych partnerov pod Krajniakovým vedením podľa neho zlyhal už na začiatku aktuálneho volebného obdobia. Predovšetkým z hľadiska obsahu, procesov, prístupu a komunikácie. Týkalo sa to nielen protipandemických opatrení, ale aj navrhovaných legislatívnych zmien.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Oslabenie pracovných práv a nárokov zamestnancov dosiahol Krajniak podľa Richtera zásahmi do zákonníka práce, znížením zákonom garantovanej minimálnej mzdy, znížením šiestich stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, znížením príplatkov za prácu v noci, cez víkend, za nadčasy a tiež zrušením rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. "Len tieto kroky pripravili za minulý rok približne 1,2 milióna zamestnancov o takmer 900 miliónov eur," spomenul Richter.

"Rovnako slovenskí seniori, ktorým dávalo Sme rodina sľuby pred voľbami, boli okamžite po voľbách podvedení zrušením 13. dôchodku, čím boli ukrátení o vyše 280 miliónov eur. Ďalšiu ranu dostali seniori umožnením bezdôvodného vyhadzovania ľudí z práce po dosiahnutí veku 65 rokov a napokon znížením dôchodkov na rok 2022," kritizoval Richter.

Pokračoval, že rodiny sa dočkali zrušenia plošnej dotácie na obedy na každé dieťa na základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy. Ďalej podľa neho rezort práce nereagoval dostatočne dobre na frustráciu rodín počas pandémie nového koronavírusu. Dodal, že ďalším z príkladov nezvládania funkcie je neschopnosť Krajniaka reagovať na zdražovanie, keď rastú ceny energií, potravín a ďalších komodít. "Ani samotné ministerstvo doteraz nepredložilo ani jedno reálne riešenie," spomenul Richter.

V prípade Prvej pomoci som konal do hodiny, kontrola fungovala, tvrdí Krajniak

Systém kontroly v prípade vyplácania Prvej pomoci bol nastavený a fungoval. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) zároveň konal do hodiny od zistenia, že existujú podozrivé platby. Šéf rezortu to uviedol v stredu v rozprave o návrhu na jeho odvolanie z funkcie. Opozícia mu vyčíta najmä milióny eur z pandemickej pomoci, ktoré mal štát poslať schránkovým firmám.

Zdroj: Topky - Maarty

Krajniak zdôraznil, že na zistenia reagoval okamžite, do hodiny komunikoval s policajným prezidentom a na úrade práce v Pezinku sa zároveň uskutočnila kontrola, aby boli identifikované všetky podozrivé platby. Podotkol, že boli vykonávané aj kontroly vopred, nielen námatkové kontroly ex-post. "Na základe nastaveného systému kontroly boli tieto platby identifikované," tvrdí. Zároveň skonštatoval, že vo väčšine krajín bola pandemická pomoc vyplácaná na čestné vyhlásenie, a to práve preto, aby sa mohla vyplatiť čo najrýchlejšie.

Spolu podľa jeho slov ministerstvo vyplatilo pomoc na úrovni 3,3 miliardy eur. Krajniak tiež porovnal vyplácanie pomoci počas aktuálnej krízy a počas krízy v rokoch 2008 – 2010. "Naša vláda vyplatila na pomoc ľuďom v prvom roku a pol od začiatku ekonomickej krízy osemkrát viac peňazí ako vaša," vyhlásil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) poznamenal, že vláda pomáhala najmenej v rámci Európskej únie (EÚ), pričom poukázal aj na zadlženie. "Tiež sme sa dozvedeli, že systém bol nastavený správne, ale 24 miliónov eur vyletelo hore komínom a nič sa nestalo," reagoval na vystúpenie Krajniaka poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny.

Odvolávanie Milana Krajniaka pokračuje vo štvrtok, predkladatelia opustili sálu

Mimoriadna schôdza venovaná návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) bude pokračovať vo štvrtok (4. 11.) od 9.00 h. Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico požiadal v rozprave všetkých predkladateľov návrhu, aby opustili sálu. Vyhlásil, že vyžadujú len úctu a rešpekt, ktorá sa im nedostáva. Schôdzu označil za "trápnu".

Koalícia podľa Fica nemôže fungovať na princípe, že každý v tejto vláde je neodvolateľný. Tvrdí, že sa musia naučiť brať na seba zodpovednosť aj za cenu napätia v koalícii. "My sme tiež porobili všelijaké prešľapy, ale zaplatili sme za to politickú cenu," dodal. Konštatoval, že nevidí dôvod takto večer pokračovať v schôdzi. Poukázal pritom na to, že v pléne bolo len zopár poslancov, nie je prítomný minister ani ktokoľvek, kto by ho prišiel podporiť. Kritizoval tiež neprítomnosť novinárov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Poznamenal, že ako štandardná politická strana vyžadujú len úctu a rešpekt. "Keďže nám neviete tú úctu a rešpekt prejaviť, žiadam všetkých predkladateľov, aby opustili sálu národnej rady a budeme pokračovať zajtra v normálnom čase," vyhlásil Fico. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) preto následne prerušil schôdzu do štvrtka rána, kedy by mala mimoriadna schôdza pokračovať.

Mimoriadna 50. schôdza parlamentu sa začala v stredu podvečer. Vystúpili predkladatelia, ale aj minister práce. Opoziční poslanci ministrovi vyčítajú najmä milióny eur z pandemickej pomoci, ktoré mal štát poslať schránkovým firmám. Krajniak sa bráni tým, že konal do hodiny od zistenia, že existujú podozrivé platby, kontrola zároveň podľa neho fungovala.