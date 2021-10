Jarčuška sa zabával bez respirátora v červenom okrese: Prípad rieši ÚVZ SR! Infektológ sa prihlásil sám

Video na sociálnej sieti Facebook zverejnil šéf ĽSNS Marian Kotleba. Neskôr kolovalo aj na ostatných platformách a zdieľali ho aj konšpiračné weby. Infektológa sme k danej veci oslovili, no neodpovedal. Pravosť videa aj to, že sa akcie zúčastnil, neskôr potvrdil pre RTVS.

Jarčuška sa priznal

Jarčuška priznal, že v polovici októbra sa konala infektologická konferencia a účastníci tancovali bez respirátorov. Nitra bola v tom čase v červenej fáze, v ktorej sú v interiéri repirátori povinné. Jarčuška priznal pravosť videa aj to, že nemali respirátory.

K situácii sa včera vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. „Predpokladám, že úrad verejného zdravotníctva to bude riešiť. Pre mňa je to nová informácia. Predpokladám však, že ak to pán Jarčuška priznal, tak očakáva nejakú sankciu. Je to otázka pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ uviedol.

Prípad rieši ÚVZ SR

Infektológ sa neskôr sám na príslušnom regionálnom úrade prihlásil sám. "Príslušný RÚVZ sa zaoberá podnetom od p. Jarčušku, ktorý sa na regionálnom úrade nahlásil sám. RÚVZ postupuje v zmysle platných právnych predpisov a vo veci začal priestupkové konanie," uviedol pre Topky ÚVZ SR.

V červenom okrese sú respirátory povinné v interiéri. Čo sa týka hromadných podujatí, tie sa môžu konať bez obmedzení, povinný je však zoznam účastníkov.





Momentálne máme na Slovensko 10 čiernych okresov - Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Michalovce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a okres Tvrdošín. V momentálne najlepšej fáze, teda oranžovej, sa nachádzajú okresy Bratislava I – V, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Partizánske, Pezinok, Šaľa a okres Trnava. Ostatné sú v črevenej alebo bordovej fáze.