Dušičky budú bez obmedzení: 5 rád odborníkov! Riziko, že v ČIERNOM okrese stretnete pozitívneho, je vysoké

BRATISLAVA - Konzílium odborníkov si nemyslí, že nateraz je potrebné COVID automat upraviť a ani to, že by bolo potrebné v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami prijímať reštrikčné opatrenia. Ako vo štvrtok po rokovaní konzília uviedla jeho členka a pediatrička Elena Prokopová, odborníci odporúčajú ľuďom počas budúceho víkendu zvážiť cestovanie na hroby alebo návštevu príbuzných najmä v bordových a čiernych okresoch.

Otázku COVID automatu otvoria zrejme po sviatkoch. Ako uviedla Alena Košťálová, infektologička a primárka oddelenia dospelých na Klinike infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, spoliehajú sa na zodpovednosť ľudí.

Je ROZHODNUTÉ: COVID automat sa pre čierne okresy nemení! Očkovaní majú slobody dosť, riziko nákazy je obrovské

Dušičky budú bez obmedzení, no buďte opatrní!

V prípade, že sa niekto rozhodne cestovať do iných okresov, mal by zvážiť návštevu cintorína v iných dňoch ako počas budúceho predĺženého víkendu. Konzílium odborníkov radí ľuďom, aby mali rúška aj v exteriéri, ak na danom mieste bude veľa ľudí. Taktiež odporúčajú cestovať individuálnou dopravou. Ľuďom odporúčajú vyhýbať sa napríklad aj preplneným obchodným centrám a radšej využiť čas na pohyb v prírode.

Zdroj: Topky/Maarty

5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých

1. Počas predĺženého víkendu si nájdite čas na pobyt v prírode a zostávajte iba v kruhu najbližšej rodiny.

2. Do čierneho a bordového okresu cestujte len v nevyhnutných prípadoch.

3. V prípade, že cestovať musíte, preferujte individuálnu dopravu a dodržiavajte základné preventívne opatrenia – noste rúško alebo respirátor, zachovajte si odstup od ľudí mimo Vašich blízkych a dodržujte hygienu rúk.

4. Stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi odložte na obdobie s priaznivejšou epidemiologickou situáciou. Zvlášť rizikové sú stretnutia s osobami, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia Covid-19, a to najmä ak nie sú zaočkované. Sú to starší ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami a ľudia s oslabenou imunitou.

5. Vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí - nákupným centrám, prostriedkom hromadnej dopravy, hromadným podujatiam a stretnutiam vrátane návštevy hrobov počas soboty a nedele, kde sa z dôvodu očakávaného náporu zvyšuje riziko nakazenia.

Riziko nákazy v čiernom okrese je vysoké

Odborníci sa rozhodli, že sa budú spoliehať na zodpovednosť ľudí. Istý nárast pozitívnych síce očakávajú, no dúfajú, že nebude veľký. Upozorňujú aj na to, aby ľudia nosili rúška alebo respirátory v čiernych okresoch aj v exteriéri. Incidencia je totiž taká, že jeden človek z 200 má koronavírus, takže riziko, že sa stretnete pozitívneho človeka je vysoké. A to je incidencia vypočítaná len na základe údajov z testovania.

VIDEO Pozrite si celú tlačovú konferenciu