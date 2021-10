Cigániková sa pustila do Záborskej pre sprísňovanie interrupcií: Robíte Slovensku medzinárodnú hanbu!

Otázka okolo sprísňovania interrupcií je za posledný rok na stole už tretí krát a vždy namúti veľa vody. Mnohým Slovákom sa totiž nepáči, že by sa tak citlivá téma, akou sprísňovanie interrupcií je, mala vôbec riešiť.

Archívne VIDEO Podľa Záborskej návrh na pomoc tehotným ženám podporilo vyše 160 organizácií

Mnohí koaliční poslanci to však v súčasnosti zaobalili do nového názvu a hovoria o pomoci tehotným ženám. V pôvodnom návrhu, ktorý prešiel prvým čítaním v parlamente, sa hovorí o 96-hodinovej lehote pre ženu, aby si umelé prerušenie tehotenstva mohla rozmyslieť. Predkladatelia teraz tvrdia, že lehotu skrátia na 72 hodín.

Mnohí, aj koaliční poslanci však tvrdia, že v zákone sú viaceré problematické body, ako napríklad, že po spontánnom potrate bude musieť žena čakať 4 dni na to, aby mohla ísť k lekárovi a podstúpiť potrebný zákrok. Má ísť pritom o kontroverznú 4-dňovú lehotu na rozmyslenie.

Zdroj: Getty Images

Šéfka zdravotníckeho výboru a poslankyňa za SaS Jana Cigániková však tvrdí, že iniciatíva konzervatívnych poslancov robí Slovensku v zahraničí medzinárodnú hanbu. „Tretíkrát za tri roky musí komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadriť vážne obavy z návrhov na obmedzenie interrupcií na Slovensku,“ napísala Cigániková na sociálnej sieti. Parafrázovala aj vyjadrenia eurokomisárky, podľa ktorej predložený zákon zavádza obmedzenia pre prístup žien k bezpečným a zákonným potratom, „čo by Slovensko dostalo do konfliktu s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ohrozilo zdravie a reprodukčné práva žien“.

Zdroj: TASR/AP

Okrem toho má komisárka kritizovať aj sporné predĺženie čakacej lehoty, zákaz reklamy, či odstraňovanie informácií o účinnej antikoncepcii. „Ešte horšie, ako takáto medzinárodná hanba, je to, že sme od roku 2018 mali v parlamente už 19 podobných zákonov. Devätnásť! STAČILO!“ uzavrela Cigániková.

Jasná kritika lekárov

Sprísnenie interrupcií kritizujú aj mnohí lekári, napríklad popredný slovenský pôrodník Jozef Iveta Lazorová, hlavný lekár bratislavského kraja Tomáš Szalay a podobne. Svoje výhrady napísali do otvoreného listu, ktorý adresujú poslancom a žiadajú o jeho podporu. Verejnosť žiadajú o 50-tisíc podpisov, v súčasnosti je medzi signatármi už vyše 30-tisíc ľudí.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

„Ak aj bol návrh motivovaný dobrým úmyslom, v skutočnosti skomplikuje prístup žien k interrupcii a pre lekársku prax bude znamenať, že my, lekárky, lekári, sestry a pôrodné asistentky budeme musieť konať v rozpore s najlepšou možnou praxou. Napriek tomu, že zákon z pera poslancov OĽaNO zasahuje priamo do odborných kompetencii zdravotníckych pracovníkov, nemá súčinnosť odbornej verejnosti. Vychádza z informácii, ktoré nekorešpondujú s realitou a o niektorých postupoch vydáva nejednoznačné nariadenia,“ napísali v liste, kde pomenúvajú aj najviac problémové body.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Napríklad, znepokojivo vnímajú snahu zahrnúť interrupcie zo zdravotných indikácií medzi zákroky s povinnou čakacou lehotou a tým pádom by lekárom zakazovali konať včas a museli by tak čakať na „bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy“. Hovoria, že by išlo o konanie absolútne v rozpore s poslaním lekárov, ktorým je ochrana zdravia a maximálna snaha predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu. Poslancov preto vyzývajú, aby nepodporili zákon, ktorý obsahuje neodborné ustanovenia. "Ide o návrh zákona, ktorý opakovane porušuje práva žien a vracia nás o pár storočí späť," napísali autori výzvy.

Okrem toho je na rôznych stránkach možné nájsť viaceré petície proti zákonu z dielne koaličných poslancov. Pre navrhovanú novelu zákona vyšli tisíce žien do ulíc, kde protestovali proti sprísneniu interrupcií.