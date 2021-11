Ďalší odkaz pre Záborskú: Cigániková konzervatívnym poslancom ukazuje tento prieskum, vstúpte si do svedomia!

BRATISLAVA - Tak toto im teda nedarovala. Po niekoľkých sériách predkladaní zákonov o interrupciách zo strany konzervatívnych poslancov už došli predsedníčke zdravotníckeho výboru nervy. Sama Jana Bittó Cigániková so stranou SaS si dali uskutočniť prieskum na túto tému a výsledky z neho teraz vystavuje pred očí poslancov, akými sú napríklad aj často skloňovaná Anna Záborská z klubu OĽaNO.

Prieskum robili koncom októbra

Cigániková hovorí, že prieskum si dali zorganizovať u známej agentúry AKO od 21. do 25. októbra 2021 na vzorke 1000 respondentov. "K jeho zadaniu nás prinútilo to, že v parlamente už po deviaty raz za čas tejto vlády, alebo po devätnásty raz od roku 2018 riešime zákon a obmedzovanie interrupcií," zdôvodňuje svoj zámer predsedníčka výboru z SaS.

Hneď prvá otázka v poradí bola o tom, či by sa mal aktuálny zákon o interrupciách meniť. Tesný náskok má odpoveď, aby sa nemenil, a to vyše 32 percent, zatiaľ čo za jeho uvoľnenie je 30,5 percent a zvyšná takmer tretina respondentov nechcela alebo nevedela odpovedať. "Len necelých 8 percent ľudí je za sprísnenie zákona - to sú všetci voliči, vrátane tých konzervatívnych," argumentuje Cigániková.

Povinnosť štátnych nemocníc vykonávať interrupcie

Ďalšie výsledky sa týkajú otázky o povinnosti štátnych nemocníc vykonávať takéto zákroky. "Ako vidíte - 44 percent opýtaných jednoznačne súhlasí," hovorí jednoznačne Cigániková. Podľa nej už dnes mávajú ženy problém dostať sa k legálnej službe interrupčného zdravia. "Len 12 percent opýtaných hovorí, že by to tak nemuselo byť a 3,1 sú za úplný zákaz," uzavrela. "Rozumiem, keď nejaký riaditeľ má iný názor, ale potom nech si svoj svetonázor chodí presadzovať niekde, kde za peniaze daňových poplatníkov a nás všetkých nebude bojovať proti presvedčeniu ľudí," odkázala SaSkárka.

Lehoty na rozmyslenie

Tá vytiahla už tretí graf v poradí s otázkou, či je potrebná zákonom stanovená lehota na rozmyslenie v prípade interrupcie. "Tu je komplikované ľuďom vysvetliť o čo vlastne ide. Ale aj tak vyšli tie percentá jednoznačne," pokračuje.

Tá prezentovala aj ďalšie otázky ohľadom interrupcií, pričom neobišla ani otázku medikamentóznej formy interrupcie, pričom podľa Cigánikovej si ju ľudia vraj mýlia s tzv. tabletkou po. "Nie je to to isté, tu bude zrejme treba uskutočniť nejakú edukatívnosť," okomentovala predsedníčka výboru.

Následne ale ukázala graf s už iba rozhodnutými ľuďmi, kde bola situácia pomerne jednoznačná a vyše 70 percent ľudí je za používanie tejto alternatívy.

Dôvernostná potupa pre poslancov ako Záborská či Mazurek

Cigániková prezentáciu výsledkov z prieskumu ukončila tým, že vraj ani nie 8 percent respondentov schvaľuje aktivity poslancov ako Záborská , Čepček, Mazurek a pod. "Je dopyt po ústretovejšom prístupe k interrupciám a k ženám, ale určite nie je v spoločnosti záujem o sprísnenie," uzavrela.

