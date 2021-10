Žreb, ktorý Slováci štyrikrát totálne vykúpili: Už sa to nikdy nestane, toto je dôvod!

Spoločnosť TIPOS totiž začala historicky ako prvá na Slovensku ponúkať online verziu žrebov, ktorá je totožná s tými papierovými. Konkrétne ide o žreby Prasa v žite, ktoré tak budú dostupné pre hráčov starších ako 18 rokov vždy a všade.

„Už sa nikomu nestane, že by si nemohol kúpiť žreb. Aj keď niektoré z vašich obľúbených predajných miest bude mať žreby s prasiatkami vypredané, stále si ich budete môcť kúpiť cez internetový portál eTIPOS.sk,“ priblížila Ivana Skokanová, hovorkyňa spoločnosti.

Hlavná výhra je až 10-tisíc eur

Princíp hry Prasa v žite je úplne jednoduchý. Stačí nájsť tri rovnaké symboly sumy a v tradičnej papierovej podobe môžete získať výhru v hodnote 50 centov až po 5-tisíc eur. Ak nájdete tri symboly prasiatka, automaticky získate aj hlavnú výhru. Okrem toho existuje aj edícia Super prasa v žite a Mega prasa v žite, ktoré ponúkajú jednu, respektíve dve bonusové hry.

Aktuálnou novinkou je elektronický žreb. Jeho cena je 1 euro, a teda je vyššia nielen minimálna výhra (1 euro), ale taktiež tá hlavná. Konkrétne ide až o 10-tisíc eur. Pravdepodobnosť výhry je navyše pomerne vysoká, v papierovej verzii 1 : 4,51 a v online verzii 1 : 2,82.

Ako zotriem online žreb?

Online žreb Prasa v žite sa dá zotierať cez počítače, ale aj prostredníctvom mobilných zariadení či smartfónov pripojených na internet. „Hráč zotiera elektronický žreb pomocou počítačovej myši alebo prstom, ak má jeho mobilné zariadenie dotykovú obrazovku,“ vysvetlila fungovanie online žrebu Ivana Skokanová.

Inšpiráciou na vznik bolo ľudové prirovnanie

Možno sa pýtate, ako vznikol pre žreb názov Prasa v žite. Inšpiráciou bol žreb z nórskej lotériovej spoločnosti, na ktorom bolo prasiatko s veľkým nápisom FLAX. Aj na Slovensku sa uvažovalo o vzniku podobného žrebu. K dokonalosti dopomohlo tradičné prirovnanie „máš sa ako prasa v žite“, čo symbolizuje bezstarostnosť a bohatstvo. Prasiatko sa bežne považuje aj za symbol šťastia, a tak nečudo, že sa ho tvorcovia rozhodli využiť.

Slováci už viackrát vykúpili všetky žreby

Hra Prasa v žite prešla viacerými dizajnovými úpravami a o jej popularite svedčí to, že hneď po uvedení na slovenský trh v roku 2006 a potom aj v rokoch 2011, 2012 a 2015 sa museli dotlačiť ďalšie žreby. Dopyt totiž prevyšoval zásoby. S príchodom online žrebu však už nič podobné nehrozí. Mimochodom, za 15 rokov existencie bolo na žreboch vyplatených vyše 53 miliónov eur. Dokonca ide podľa počtu predaných kusov o najpredávanejší žreb.

Skúste šťastie na internete aj vy

Tradičné stieranie žrebu mincou má svoje čaro, ale moderná doba so sebou prináša aj nové možnosti. Online žreb je v zahraničí už bežnou súčasťou a na Slovensku si ho môžete vyskúšať tiež. Stačí sa iba registrovať na eTipos.sk a ihneď máte šancu zotrieť si v hre Prasa v žite svoju výhru. Navyše získate prístup aj k iným zaujímavým hrám. Ak by chcel niekto skúsiť šťastie iba pre zábavu, hru si môže vyskúšať aj bez prihlásenia, no bez šance na finančnú výhru.

