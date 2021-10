POZOR Európou sa ženie vlna nebezpečného jedovatého plynu: Zasiahne aj Slovensko!

BRATISLAVA – Nedávny výbuch sopky na Kanárskych ostrovoch môže mať neblahý dopad aj na Slovensko. Značnú časť Európy totiž v najbližších hodinách a dňoch zasiahne nebezpečný oxid siričitý, ktorý so sebou prináša kyslé dažde. Nevyhne sa ani nášmu územiu.

Sopka La Cumbre Vieja, ktorá vybuchla ešte 19. septembra, neustále chŕli tony magmy a jedovatých plynov. Zatiaľ, čo magma je problémom hlavne pre samotný ostrov a jej obyvateľov, plyny predstavujú nemalý problém aj pre zvyšok starého kontinentu. Ako upozornil portál imeteo.sk, v najbližších hodinách sa cez Európu presunie mrak oxidu siričitého. Vďaka prúdeniu vzduchu bude postupovať až do Ázie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Salvatore Allegra

Nebezpečný oxid siričitý

Medzi najnebezpečnejšie sopečné plyny sa radí oxid siričitý. Za mesiac činnosti ho mala sopka do atmosféry podľa odhadov vyvrhnúť približne 300 000 ton. Spoločne s oxidom dusičitým pritom patrí k najčastejším príčinám takzvaných kyslých dažďov.

Takéto zrážky s veľmi nízkym Ph v rozmedzí od 4 do 4,5 majú vplyv na kvalitu pôdy, ale aj vody v jazerách či vodných tokoch, čo môže viesť až k úhynu rýb. Dotknú sa aj živých organizmov nachádzajúcich sa v pôde. Dochádza tiež k poškodeniu rastlín a stromov. Ich vplyvom sú vystavené aj budovy.

Zdroj: Getty Images

Oxid siričitý sa zo širšej oblasti východného Atlantiku, kde sú jeho koncentrácie extrémne, dostane v už dnes nad Francúzsko a južnú časť Anglicka. Večer by sa mal presunúť už aj nad Nemecko a naše územie by mal zasiahnuť v stredu.

Na zem by ho však mal dostať až dážď, ktorý by mal spadnúť zo štvrtka na piatok. Očakáva sa však, že u nás budú mať tieto zrážky len veľmi mierne znížené pH a nemali by tak spôsobiť výraznejšie škody na životnom prostredí.