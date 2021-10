Osem výhier nad 100-tisíc eur od začiatku roka: V tejto hre sú obrovské milióny!

Číselná lotéria Eurojackpot je najrozšírenejšou lotériou na celom svete. Najskôr do nej bolo zapojených sedem krajín, no tento počet postupne narastal. Slovensko sa do projektu zapojilo 9. októbra 2015 a odvtedy sa teší veľkému záujmu hráčov. Hlavnou motiváciou je totiž obrovská výhra.

Ako funguje hra Eurojackpot?

Tiket obsahuje štyri hracie polia s dvoma osudiami. V prvom osudí musíte zaškrtnúť päť vybraných čísel od 1 do 50, v druhom zasa dve čísla od 1 do 10. Ak chcete zvýšiť svoju šancu na výhru v Eurojackpote, môžete tipovať aj kombinácie čísel do ďalších hracích polí. Výška vkladu za jeden tip sú 2 eurá a jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 4 tipy. Okrem toho sa môžete zapojiť aj do doplnkovej hry Eurojackpot JOKER. Nemusíte pritom už tipovať žiadne ďalšie čísla, o výhre rozhodne náhodné 6-číslie na vašom potvrdení o stávke.

Zdroj: TIPOS

Rozprávkové sumy každý týždeň

Žrebovanie hry je každý piatok po 20:00 hodine a žrebuje sa päť výherných čísel z prvého žrebovacieho zariadenia a dve výherné čísla sa žrebujú z druhého žrebovacieho zariadenia. Minimálna hodnota garantovaného jackpotu je až 10 miliónov eur, pričom najvyššou možnou výhrou je neuveriteľných 90 miliónov. Mimochodom, najčastejšie vyžrebované číslo v prvom osudí je 20, v druhom zasa číslo 9.

Slovákovi pribudlo na konto takmer 59 miliónov eur

Minulý rok sa na Slovensku prepisovala história. Žiadny výherca u nás predtým nezískal v tejto hre jackpot. To sa však zmenilo a stávka neznámemu hráčovi priniesla 58 807 427,70 eura. „Hráč z Košického kraja sa spoľahol na náhodný výber čísel a jeho stávka pritom obsahovala len jeden tip s číslami 5, 11, 35, 44, 50 a s číslami 4 a 10," priblížila hovorkyňa spoločnosti TIPOS Ivana Skokanová. Najvyššiu možnú výhru 90 miliónov eur zatiaľ na Slovensku nikto nevyhral, ale päťkrát už padla v Nemecku, dvakrát vo Fínsku a raz dokonca aj v Česku. Maximálny jackpot padol naposledy v máji tohto roku v Nemecku.

Tento rok u nás padlo už osem výhier nad 100-tisíc

Popri miliónových výhrach sa však dajú v Eurojackpote vyhrať aj rôzne iné atraktívne sumy. V roku 2021 padla zatiaľ najvyššia výhra v hodnote 664 091,40 eur a popri tom viacerí hráči výrazne obohatili svoje konto, napríklad o 270 341 eur či 516 794,50 eura. Celkovo sa výhru nad stotisíc eur v lotérii Eurojackpot podarilo v tomto roku získať až ôsmim slovenským hráčom. Stačilo si iba vyplniť tiket, staviť si a počkať si na šťastenu.

Skúste si staviť aj vy

Do žrebovania o miliónové výhry sa môžete zapojiť aj vy. Stačí, ak ste starší ako 18 rokov. Tiket na Eurojackpot nájdete takmer v každej trafike, na poštách a v mnohých ďalších obchodoch. Cez eTIPOS.sk môžete navyše hrať aj online. Svoj tiket môžete využiť na viac žrebovaní - stávku uzatvoríte iba raz, ale šancu vyhrať máte hneď niekoľkokrát. Ak podávate na pobočke, nezabudnite si od obsluhy terminálu vziať potvrdenie o uzatvorení stávky. Slúži totiž ako doklad v prípade výhry.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou TIPOS.