Napínavé kolo OČKOVACEJ LOTÉRIE: Kuriózne situácie! Najbližšie sa súťaží o astronomickú sumu

Aj keď sú diváci RTVS zvyknutí, že vždy v nedeľu o 20:30 sa vysiela očkovacia lotéria, tento týždeň prišla zmena. A tá bude trvať až do konca lotérie z dielne ministerstva financií! Totižto, žrebovanie sa po novom vysielalo už v sobotu o 20:30. A zaočkovaní diváci si zrejme na novinky ešte nezvykli. Išlo totiž o mimoriadne napínavú časť!

Tentokrát sa na pódium postavila kapela jazzmana Petra Lipu, ktorý aj priniesol prvé heslo. Tým bola PRACOVITOSŤ. Z osudia si vytiahol jeden – z Varechoviec. Odtiaľ totiž pochádza pani Mária. Ide o obec v okrese Stropkov. A tu nastala prvá kuriózna situácia – pani Mária síce telefón v 20-sekundovom časovom limite zdvihla, ale po pár slovách ju už nebolo počuť a z linky „spadla“. Moderátori čakali, čo bude nasledovať, ale verdikt bol neúprosný – peňažná výhra sa posúva do ďalšieho kola a pani Mária tak prišla o svojich 100-tisíc!

Druhou hostkou bola herečka Lenka Barilíková Spišáková, ktorá so sebou priniesla heslo LÁSKA. Z osudia vytiahla rovnako ženu, tiež z východného Slovenska – a to pani Máriu zo Sniny, ktorá mohla vyhrať 200-tisíc eur. Vyzeralo to naozaj napínavo a moderátori si mysleli, že sa im nepodarí pani Márii dovolať. Tá to však v poslednej sekunde zodvihla, povedala správne heslo a vyhrala tak 200-tisíc eur. „Ach bože. Celá sa trasiem, ďakujem,“ boli jej prvé slová.

Ďalšou hostkou bola rovnako slovenská herečka známa zo seriálu Sestričky Anikó Vargová. Rodáčka z okresu Rimavská Sobota venovala regiónu, v ktorom je najnižšia zaočkovanosť, dvojjazyčné posolstvo – aby sa ľudia dali zaočkovať. So sebou priniesla aj heslo SRDEČNOSŤ a volalo sa pani Anne do Nemšovej. Tej sa rovnako podarilo zodvihnúť telefón v časovom limite a rovnako aj povedala správne heslo. „Budeme mať krásne Vianoce,“ boli jej prvé slová a moderátorom, rovnako aj hostke sa poďakovala za výhru. Ako ozrejmila, vychovala až štyri deti a v súčasnosti sa teší z piatich vnúčat. Počas telefonátu sa síce smiala, alebo bolo počuť, že je z výhry dojatá.

Ďalšou hostkou bola opäť herečka, ktorá v minulosti prepožičala svoj hlas hrdinke zo seriálu Priatelia Phoebe – Bibiána Ondrejková. Tá so sebou priniesla heslo CITLIVOSŤ a z osudia vyžrebovala pani Evu z Komárna. Tá sa však rozprávkovej výhry nedočkala – telefón totiž moderátorom nedvihla.

Posledným hosťom večera bol riaditeľ kysuckej Strednej odbornej školy technickej František Kajánek, ktorý so sebou priniesol aj veľavravné heslo VZDELANIE. Z osudia vytiahol žreb, na ktorom bolo meno Jozef z Krásnej Lúky na východe Slovenska. Ten si však rovnako, ako pani Eva, výhru neužil – telefón totiž nezdvihol. Moderátori ani hosť nevedeli skryť sklamanie. Z celého večera sa im totiž podarilo rozdať len dve výhry. Avšak, nešťastie iných sa môže obrátiť na šťastie iného. Budúcu sobotu sa totiž bude súťažiť o rozprávkových 300-tsíc eur!

