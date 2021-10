Ohnísk COVIDU pribúda: MAPA analytikov, čiernych okresov je viac! Dalo sa to čakať, zaočkovanosť je nízka

BRATISLAVA - Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje. Nie je to však prekvapivá správa. Podľa premiéra Eduarda Hegera sa to dala čakať, keďže miera zaočkovanosti je nízka. Analytici z Dát bez pátosu zverejnili nový rebríček okresov, podľa nich je na Slovensku aktuálne v najhoršej čiernej fáze 10 okresov.

Analytici posúdili situáciu podľa PCR testov. Čísla svedčia o zhoršujúcej sa situáciina východe Slovenska, na Kysuciach a v okrese Poltár. Do trojice okresov s najhoršou 7-dňovou incidenciou patrí Stará Ľubovňa, Svidník a Bardejov. Tretia vlna je tu a situácia bude zrejme ešte horšia, než sa pôvodne očakávalo. Podľa premiéra za to môže aj nízka miera zaočkovanosti.

VIDEO Pandemická situácia sa podľa premiéra Hegera stále zhoršuje: Očakávali sme to, lebo zaočkovanosť je nízka

Najhoršia situácia je v okrese Stará Ľubovňa

Pribúdajú pozitívne prípady a napĺňajú sa aj lôžka v nemocniciach, ktoré pomaly pristupujú k ďalšej reprofilizácii. Práve očkovanie malo zabezpečiť to, že ľudia nebudú potrebovať hospitalizáciu a neskončia na prístrojoch. Miera zaočkovanosti na Slovensku je však len niečo okolo 43 percent. Včera už pribudla takmer 2-tisíc prípadov len čo sa pozitívnych PCR testov týka. Analytici z Dát bez pátosu zostavili nový rebríček hodnotenia okresov.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Podľa neho je v čiernej fáze už 10 okresov (Stará Ľubovňa, Svidník, Bardejov, Stropkov, Čadca, Námestovo, Žilina, Humenné, Košice - okolie a Poltár). V bordovej fáze je 17 okresov (Košice so všetkými časťami sa rátajú za jeden okres), v červenej 41 okresov a v oranžovej sú len štyri okresy. Ak by sa vzali do úvahy aj pozitívne antigénové testy, čiernych okresov by bolo až 24 okresov.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Nemocnice sa napĺňajú

Nemocnice za posledný týždeň hlásia nárast hospitalizovaných pacientov. V Prešovskom kraji je obsadených 123 z 505 lôžok, v Košickom kraji je to 133 zo 480, v Žilinskom 126 z 386. Páve tieto tri kraje sú na tom z hľadiska počtu prípadov najhoršie. V Banskobystrickom kraji je obsadených 74 z 577 lôžok, v Trnavskom 45 z 217, v Trenčianskom 89 z 501, v Nitrianskom 54 z 576 a v Bratislavskom 47 zo 165.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Situácia sa zhoršuje, no čakali sme to, zaočkovanosť je nízka

Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby dodržiavali pandemické opatrenia. Upozornil na nápor pacientov, ktorému čelia nemocnice, a veľkú záťaž zdravotníkov. Pre tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, je podľa neho jediným nástrojom nosenie rúška alebo respirátora.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje. Nie je to nečakaná správa. Očakávali sme to nielen preto, že sa to deje pre situáciu v iných krajinách, ale aj pre nízku zaočkovanosť," skonštatoval premiér. Dodal, že vyše 80 percent hospitalizovaných je nezaočkovaných. "Nevyčítam to ľuďom, je to na každého rozhodnutí, či sa chce alebo nechce chrániť vakcínou," dodal. Ako pripomenul, plné nemocnice spôsobujú odklad operácií z dôvodu potreby reprofilizácie lôžok, ale aj enormne zaťažujú zdravotníkov. Poďakoval zdravotníkom za ich obetu a povzbudil ich pri ďalšom nasadení.