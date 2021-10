Zmeny v OČKOVANÍ: AstraZenecu dostanete už len zajtra! Čo bude s treťou dávkou?

Zajtra je posledný možnosť, kedy môžete dostať druhú dávku vakcíny AstraZeneca. Po tomto dátume už nebude možnosť očkovať sa touto vakcínou. Pre Slovákov to bola jedna z prvých prístupných vakcín, no od začiatku ju sprevádzali pochybnosti.

Súviseli najmä so závažnými vedľajšími účinkami. Má Slovensko momentálne dostatok vakcín? Ktorou vakcínou zaočkujú ľudí s AstraZenecou v prípade tretej dávky? Čo ak sú vakcíny tesne pred exspiráciou? Aj na tieto otázky sme sa pýtali ministerstva zdravotníctva.

Posledný termín na podanie druhej dávky je zajtra

Vakcínou AstraZeneca sa na Slovensku očkovali niečo vyše troch mesiacov. Prvá dávka bola podávaná v čase od februára do polovice mája. Očkovanie prvou dávkou rezort zdravotníctva ukončil 11. mája. Po niekoľkých mesiacoch sa očkovanie AstraZenecou končí. Posledný termín na podanie druhej dávky je streda 6. októbra. "Ministerstvo v spolupráci s vakcinačnými centrami v každom kraji otvára posledné termíny očkovania druhých dávok," uviedol rezort.

Rezort zdravotníctva telefonicky kontaktoval všetkých čakateľov na 2. dávku, ktorých systém evidoval a ponúkol im termín. "Tí občania, ktorí sú registrovaní v systéme ako čakatelia na 2. dávku Vaxzevria (AstraZeneca), no z rôznych dôvodov nemohli byť zastihnuteľní telefonicky, dostali notifikačnú SMS správu od NCZI s upozornením na posledné otvorené termíny," píše rezort. "Oboma dávkami bolo doposiaľ zaočkovaných 418 111 ľudí," uviedol. Ostatní, ktorí nemajú termín, môžu druhú dávku AstraZenecy dostať v stredu aj bez registrácie, no už len v Považskej Bystrici.

Ak ste očkovaní AstraZenecou, tretiu dávku dostanete od Pfizeru

V čase, keď sa končí očkovanie AstraZenecou, sa pomaly začína očkovanie treťou dávkou. "Pacienti budú potrebovať na očkovanie treťou dávkou odporučenie od špecialistu alebo všeobecného lekára," priblížila hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu Elena Prokopová. "V úvode bude určená pre imunokompromitované osoby (napr. ľudia so zníženou imunitou), o možnosti očkovania treťou dávkou budú informovaní," uviedla hovorkyňa rezortu Eliášová.

Ministerstvo odporúča, aby medzi prvými dostali tretiu dávku vakcíny zdravotnícki pracovníci, imunosuprimovaní či kompromitovaní pacienti, teda napríklad pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a podobne, ďalej klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, pacienti vo veku 60 a viac rokov a následne všeobecná populácia nad 18 rokov.

Akú vakcínu dostanú ľudia, ktorí majú dve dávky vakcíny AstraZeneca a budú patriť do kategórie, ktorá by už mohla dostať tretiu dávku? Odpoveď je jasná. Rezort zdravotníctva potvrdil, že dostanú vakcínu Pfizer. Prísť môžu do ktoréhokoľvek očkovacieho centra, kde sa skontroluje, či spĺňajú kritériá. Prihlásiť sa budú môcť aj cez portál Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Ako vyplýva zo súčasného usmernenia MZ SR, tretia dávka je určená očkovaným vektorovými i mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

Na Slovensku máme k dispozícii tri druhy vakcín

Na Slovensku tak budú k dispozícii tri vakcíny - COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Zvyšné dávky AstraZenecy, ktoré sa nevyužijú, rezort zdravotníctva daruje. "Slovensko plánuje darovať vakcíny od spoločnosti AZ niektorým krajinám. Po uzavretí všetkých detailov budeme komplexne informovať," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

K dispozícii je aktuálne 136 050 dávok od spoločnosti Janssen, 383 000 dávok Moderny a 1 248 474 dávok vakcíny Pfizer. Dávok je síce dostatok, no záujem o očkovanie je nízky, týždenne zaočkujeme okolo 15- až 20-tisíc ľudí. Aj keď v posledných dňoch záujem s blížiacou sa jeseňou stúpa, nie je to veľký nárast. Na prvú dávkou momentálne čaká len niečo vyše dvetisíc ľudí, na druhú necelých 27 500 ľudí.

Záujem o očkovanie je nízky, hrozí exspirácia?

Ako sme spomínali, záujem o očkovanie mierne stúpol, nie však závratne. Celkovo je k dnešnému dátumu plne zaočkovaných niečo vyše 43 percent ľudí, čo je 2 333 328 ľudí. "Ministerstvo zdravotníctva spolu s odborníkmi robí všetko pre to, aby počet ľudí, ktorý sa na Slovensku zaočkoval, bol čo najvyšší a vedeli sme sa účinne brániť pred ochorením COVID-19. Očkovanie chráni pred vážnym priebehom ochorenia," povedala Eliášová.

"Ministerstvo robí množstvo krokov, očkuje sa vo vakcinačných centrách, prostredníctvom mobilných očkovacích tímov, v ambulanciách, na školách, rezort zároveň plánuje spustiť ďalšiu vlnu masívnej očkovacej kampane," dodala.

Otázkou ostáva aj to, čo sa stane s ostatnými vakcínami v prípade, že nebude záujem a vakcínam hrozí exspirácia. "Ministerstvo zdravotníctva situáciu pozorne sleduje a v predstihu pristupuje k potrebným krokom tak, aby vakcíny boli využité v prospech ochrany zdravia a životov ľudí. Jedným z krokov je napríklad darovanie vakcín v dostatočnom časovom predstihu pred expiráciou na ich využitie v inej krajine," uviedol rezort. Koľkým vakcínam hrozí čoskoro exspirácia však nie je známe.

Evidujeme dve úmrtia v súvilosti s očkovaním AstraZenecou

Prvé dávky vektorovej vakcíny od britsko-švédskej firmy na Slovensko prišli začiatkom februára tohto roka. Čoskoro sa však začali objavovať závažné vedľajšie účinky a časom aj prvé úmrtia. Aj preto sa vzdialenosť medzi prvou a druhou dávkou predĺžila z pôvodných 8 na 10 a neskôr až na 12 týždňov. Doteraz boli potvrdené dve úmrtia, ktoré mohli byť spojené s očkovaním AstraZenecou.

"Ku dnešnému dňu evidujeme spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria) a v jednom ako pravdepodobný (po vakcíne Vaxzevria)," uviedol Štátny ústav pre kontrolu liečív, ktorý každý týždeň situáciu monitoruje. Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený.

Vážne vedľajšie účinky aj v prípade jednodávkovej vakcíny

Vážne vedľajšie účinky sa objavili aj po očkovaní vakcínou od Johnson&Johnson. Slovinsko minulý týždeň dočasne pozastavilo očkovanie jednodávkovou vakcínou proti koronavírusu po tom, čo 20-ročná žena len niekoľko dní po zaočkovaní touto vakcínou zomrela na krvácanie do mozgu a krvné zrazeniny.​ "Podľa dostupných informácií mohlo byť úmrtie spôsobené syndrómom trombózy s trombocytopéniou (TTS, teda krvné zrazeniny v kombinácii s nízkymi hladinami krvných doštičiek)," uviedla pre Topky hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

"Ide o závažný nežiaduci účinok, ktorý je však veľmi zriedkavý a známy – informácie o ňom už boli zahrnuté do dokumentácie k lieku (vrátane Písomnej informácie pre používateľa, tzv. príbalového letáku). Nejde teda o novú informáciu ohľadom možných nežiaducich účinkov vakcíny," dodala na adresu tejto vakcíny.



ŠÚKL pravidelne zverejňuje štatistiku nahlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín proti COVID-19. "Z uvedeného vyplýva, že aj k vakcíne COVID-19 Vaccine Janssen boli hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky, napr. strata vedomia, kolaps, halucinácie, hyperpyrexia. Prijaté podozrenia na nežiaduce účinky nespochybňujú bezpečnosť vakcín. Prínosy vakcín vysoko prevyšujú nad ich rizikami. Očkovacia stratégia a teda aj prípadné pozastavenie očkovania je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR," skonštatovala Jurkemíková.