Analytici hovoria o dobrých správach napriek zlým číslam: Rast infikovaných a hospitalizovaných sa spomalil

Keď sa pozrieme na poslednú mapu incidencie prípadov, vyzerá to tak, že z pohľadu infekčnosti je na tom najlepšie juhozápad krajiny a na severe sa situácia horší. "Silný rast sa spomalil pri infikovaných a aj pri hospitalizovaných je rast miernejší. Dokonca sa v grafe oproti jeseni roku 2020 dostávame k strate náskoku, ktorý sme mali. Bolo to 14-17 dní, ale hlavne v počte hospitalizovaných budeme rásť miernejšie. Úmrtia boli minulý rok reportované s výrazným oneskorením a čísla sú neporovnateľné,"

Zdroj: korona.gov.sk

Sever a juh predstavujú úplne inú situáciu, a tiež je tu dvojitá čierna farba

Už tak, ako sme spomínali vyššie, aj Dáta bez pátosu tvrdia, že regionálne je situácia dramaticky iná na severe a na juhu krajiny, a preto podľa nich vraj nemá význam pozerať sa na priemerné čísla.

"Brezno narástlo na 5 násobok, Kežmarok a Stropkov na 4 násobok, Poltár, Gelnica a Hlohovec na 3 násobok," varujú číselní experti. "Čiernu farbu v COVID Automate máme v číslach nad 250. To by museli byť Bardejov, Ľubovňa, Svidník, Stropkov a Kysuce + Orava dvojnásobne čierne. Ale to sa nedá," pripomenuli so sarkazmom ku covid automatu analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Čierna farba by totiž podľa nich mala byť aj v covid automate minimálne dvakrát vyššie a nie od čísla 250. "Vyššiemenované okresy sa vedia dostať na dvojnásobky a na čísla 1000 (v PCR+AG pozitívnych za 7 dní na 100 tisíc obyvateľov) behom 7-10 dní," varujú.

"Opäť je situácia iná na východe, kde je v dvoch krajoch 250 pacientov a na Orave a Kysuciach, kde 100 pacientov. V Nitre, Trnave a v Bratislave, kde je pacientov zlomok. V Bratislavskom kraji je ich 32 pacientov, Snina+Trebišov+Michalovce majú dvojnásobok. Samotné Košice majú 75 pacientov, čo je 2x viac ako v celom Bratislavskom kraji," pripomínajú analytici.

"Na severe Slovenska buďte ostražití. Na juhozápade nič nového," uzavreli až v literárnom duchu Dáta bez pátosu.