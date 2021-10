KORONAVÍRUS Okres Rožňava bude opäť červený: Podľa hygienika pomohli kontroly a trasovanie

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ROŽŇAVA - Situácia so šírením nového koronavírusu v okrese Rožňava sa v porovnaní so začiatkom septembra zlepšila, okres bude od pondelka (4. 10.) preradený z bordovej späť do červenej farby COVID automatu. Ako pre TASR uviedol regionálny hygienik Jozef Varga, nepriaznivú epidemiologickú situáciu pomohli dostať pod kontrolu trasovanie kontaktov, navýšenie kapacity testovania a kontroly dodržiavania opatrení.