Opatrenia na základných školách sa zjemnili: Rúška v triedach už nebudú povinné!

BRATISLAVA - Žiaci na základných školách by v triedach počas vyučovania nemuseli nosiť rúška. V spoločných priestoroch chodieb a jedálne by mali mať prekryté dýchacie cesty. Na štvrtkovom rokovaní sa na tom zhodlo konzílium odborníkov. Oznámila to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová.

Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň. Zmena by sa nemala dotknúť stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov. Pre nich povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty naďalej platí, rovnako však platia aj výnimky definované Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Nosenie rúšok však odborníci odporúčajú

"V praxi si to predstavujeme tak, že deti v triede, v uzavretom kolektíve, nemusia mať rúška. Keď vyjdú na chodbu či do jedálne, budú musieť mať povinnosť prekryté dýchacie cesty," hovorí Prokopová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalším dôvodom prečo sa rušia rúška v školách je, že toto opatrenie deti aj tak veľmi počas vyučovania nedodržiavali. "Síce to nebude povinné, my to veľmi odporúčame," dodala Prokopová. Prokopová však pripomenula, že ak dieťa má určité zdravotné prejavy ochorenia, napriek negatívnemu antigénovému testu do školy chodiť nemá. Poukázala aj na možnosť využitia PCR testovania v prípade príznakov zadarmo.