AKTUÁLNE Epidemiologická situácia je zlá: Tretia vlna bude ešte horšia! Na Kysuciach hrozí najprísnejšia fáza

Informovanie o aktuálnej epidemiologickej situácii sa o deň odložilo. Dôvodom bolo schválenie veľkej reformy zdravotníctva, ktorú včera predstavil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský spolu s ďalšími odborníkmi. Situácia na Slovensku sa však zhoršuje a počty prípadov aj naďalej rastú.

NAŽIVO Minister zdravotníctva Lengvarský o aktuálnej situácii

Aktualizované 14:59 Prokopová pripomína, že nikto už nechce celospoločenské obmedzenia, ako boli počas prvých dvoch vĺn. V mene všetkých zdravotníkov poprosila obyvateľov o pomoc so zvládnutím tretej vlny.

Aktualizované 14:56 "Ideme do tretej vlny pandémie. Bude taká istá, ako druhá vlna padnémie, čo sa čísel pozitívnych týka, alebo ešte horšia," povedala pediatrička Elena Prokopová. "Celá tretia vlna bud stáť na zdravotníkoch, ambulanciách a nemocniciach, ako ju budú zvládať," povedala.

Aktualizované 14:55 Takmer polovica pacientov je hospitalizovaná v Košickom a Prešovskom kraji. "Celkovo v priemere je hospitalizovaných 12 % z maxima, ktorý sme dosiahli v druhej vlne," uviedol Mišík.

Aktualizované 14:54 Denne pribudlo v priemere 1200 prípadov, čo je 11 percentný nárast. V nemocniciach je aktuálne 453 pacientov s COVIDOM, čo je až 40 percentný nárast.

Aktualizované 14:53 Výrazne sa zhoršila situácia v Čadci a Kysuckom Novom Meste, regionálni epidemiológovia vyjadrili obavu, že sa dostanú do čiernej fázy. Zlá je situácia je aj naďalej v Bardejove a Starej Ľubovni. V Skalici a Senici sa situácia stabilizovala. "Výraznejší nárast vidno v Detve, Stropkove a Svidníku," uviedol Mišík.

Aktualizované 14:50 Budúci týžden nebude ani jeden okres v zelenej fáze. "Vo viacerých okresov sa zvýšila zaočkovanosť nad 50 rokov, v Bratislave je už nad 75 percent, čo umožňuje v hlavnom meste posun o dva stupne nižšie. Vzhľadom na to, že sa však situácia zhoršuje, regionálny úrad sa rozhodol dať Bratislavu do oranžovej fázy," uviedol šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík.

Od pondelka nebudeme mať na Slovensku ani jeden zelený okres a bordových, ktoré sú len krok od najhoršej fázy, pribúda.

Nové rozdelenie okresov

Bordových okresov je viac aj napriek avizovaným zmenám v metodike zaraďovania okresov do jednotlivých fáz COVID automatu. Podľa novej metodiky sa päť pozitívnych detí rovná jednému dospelému. Prípady detí tak majú nižšiu váhu a mali by opatrenia teoreticky zmierniť. Zdá sa však, že situácii to nepomohlo a stále sa zhoršuje.

​Od pondelka 4. októbra tak bude už 13 okresov v bordovej farbe, kde platia prísnejšie pravidlá. Najviac okresov, a to 39, bude v červenej fáze. Zvyšné sa budú nachádzať v stupni ostražitosti a teda oranžovej farbe. Zelený už nie je ani jeden okres. Odborníci aj rezort zdravotníctva očakávajú rýchly príchod tretej vlny, no zároveň rýchly pokles prípadov.

Fáza ostražitosti (oranžová farba): okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica,Bratislava I. - V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Zvolen.

1. stupeň ohrozenia (červená farba): okresy Bánovce nad Bebravou, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, okres Žilina a Zlaté Moravce.

2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okresy Bardejov, Čadca, Košice I. - IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Skalica, Stará Ľubovňa a okres Svidník.