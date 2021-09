Minister Vlčan sa ohradil voči Budajovi: Agrorezort venuje ochrane včiel mimoriadnu pozornosť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Agrorezort pod vedením ministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) venuje ochrane včiel mimoriadnu pozornosť. Vydanie novej vyhlášky, ktorá by obmedzila práškovanie na poliach, nepovažuje za potrebné. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Reagoval tak na ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), ktorý verí, že si Vlčan osvojí tému ochrany včely a dovedie ju do konkrétnej vyhlášky.