Slováci, pripravte sa na ďalšie zdražovanie! Hore pôjde aj cena tepla

BRATISLAVA – Cena tepla pre odberateľov štátnych teplární by mohla v budúcom roku vzrásť približne o desať percent, a to napriek úsporám, ktoré prinieslo združenie teplární v Košiciach, Martine, Žiline, Zvolene, Trnave a Bratislave do spoločnosti MH Teplárenský holding.