Návšteva pápeža si vyžiadala dočasné uzávery a dopravné obmedzenia: TIETO platia dnes

Dopravné obmedzenia v Bratislave:

Obmedzenia MHD počas celého obdobia:



- Autobusy linky 147 nebudú premávať cez Kalváriu a linka 41 bude jazdiť po upravenej trase: Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková, v nadväznosti na trolejbusovú linku 203.

Obmedzenia MHD v utorok:

- Približne od 6.30 do 8.30 h bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Sokolská – Pražská – Patrónka – Mlynská dolina a Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.

- Približne od 18.30 do 20.30 h bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.

- Zmeny sa dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 84, 92, 96, 147, 204 a 207.

Zdroj: DPMP

Dopravné obmedzenia v utorok:

- So zdržaním treba počítať v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a na diaľničnom obchvate D1 po Zlaté piesky.

- V popoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, v Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku:

- Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Mlynská dolina, diaľnica D2 (obchvat), diaľnica D1 (obchvat), Ivanská cesta: 7.00 - 8.00 h,

- Diaľnica D2 od Pečne smer Most Lafranconi: 19.00 - 20.00 h,

- Ivanská cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 19.00 - 20.00 h.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Obmedzenia na hraniciach v utorok

- hraničný priechod Brodské - Břeclav pre nákladnú dopravu v smere do SR: 5.30 – 7.30 h, 17.30 - 19.30 h,

- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu 6.30 - 8.00 h, 19.00 - 20.00 h.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Dopravné obmedzenia v Prešove:

- Od 06.00 h bude vylúčená doprava nad tri a pol tony od križovatky ulíc Levočská a Obrancov mieru v smere Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Pražská. Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase,

- od 06.00 h uzávierka jazdného pásu na Pražskej ulici v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión. Uzávierka potrvá do ukončenia opatrení približne do 17.00 h a platí pre všetky vozidlá,

- obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad tri a pol tony,

- počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova. Od 08.30 h do 10.00 h. V danom čase bude doprava nad tri a pol tony v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12.00 h do 13.30 h úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice - Prešov bude povolená iba pre vozidlá do tri a pol tony. Zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražská a Petrovianska.

Uvedené časy sú podľa polície orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. Verejnosť preto vyzýva, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním. Polícia taktiež apeluje na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Ako informuje mesto Prešov, Škultétyho ulica je od utorka od 00.00 h vyhradená len pre MHD, SAD a autobusy pútnikov, v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou,

- na Hlavnú ulicu je od utorka od 00.00 h umožnený vjazd pre MHD a zásobovanie aj pre autobusy SAD a autobusy s pútnikmi,

- z Budovateľskej ulice nebude možný od 6.00 h vjazd a výjazd na Pražskú ulicu,

- Ulica 17. novembra je uzavretá od pondelka od 20.00 h, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatku s Požiarnickou ulicou. V úseku od križovatky s Požiarnickou ulicou po križovatku so Záborského ulicou môže jazdiť len kyvadlová autobusová doprava.

- Škultétyho ulica je uzavretá od pondelka od 20.00 h, v úseku od križovatky s Budovateľskou ulicou po križovatku s Ulicou 17. novembra,

- z Jilemnického ulice bude od 6.00 h možný pravostranný vjazd a výjazd len pre vozidlá do výšky 3,3 metra,

- na Budovateľskej a Jilemnického ulici bude možný príjazd pre zásobovanie prevádzok cez Partizánsku ulicu a Pavlovičovo námestie. Obmedzenia týkajúce sa vjazdu do areálu prevádzok a firiem na Petrovianskej ulici a do priemyselného parku IPZ Záborské budú platiť len v čase presunu Svätého Otca k mestskej hale, respektíve v čase jeho odchodu z mesta.

V čase trvania uzávierok jednotlivých ulíc budú všetky dopravné obmedzenia vyznačené dočasným dopravným značením, respektíve prekrytím trvalého dopravného značenia.

Na ulice, na ktoré sa bude vzťahovať zákaz vjazdu, bude podľa radnice umožnený len nevyhnutný vjazd pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, pričom vstupy budú regulované policajnými hliadkami.

Na ulice Masarykova a Kuzmányho bude umožnený vjazd dopravnej obsluhe, to znamená vozidlám, ktoré sú potrebné pre dopravné sprístupnenie a zásobovanie nehnuteľností vrátane vozidiel taxi služby a donášky. Na ostatných komunikáciách nebude obmedzený prístup.

Zdroj: Polícia SR

Obmedzenia MHD v utorok:

- V deň návštevy pápeža bude v platnosti mimoriadny cestovný poriadok pre linky č. 1, 5, 7, 8, 24, 34, 34A a 38. V tento deň nebudú premávať školské spoje A, E, H, J a P. Zmena premávky sa dotkne desiatich liniek.

Linka č. 2:

Nebude premávať, zastávku Obrancov mieru obsluhujú upravené linky 15, 24, 27 a N1.

Linka č. 5 a 5D:

Premávka v trase Dúbrava/Bajkalská – Sabinovská – Trojica – Štúrova – Budovateľská a späť,

-je vydaný osobitný cestovný poriadok pre túto linku,

-neobslúži zastávky Poliklinika, Obrancov mieru, Nám. mládeže, Duchnovičovo nám. Prešovská univerzita a Škultétyho.

Linka č. 15:

- Spoje od 6.00 h do ukončenia uzávierky budú premávať po obchádzkovej trase Za Kalváriou – Pražská – Košická – Železničná stanica – Grešova – Detská nemocnica – Moyzesova – DJZ – Trojica – Poliklinika – Obrancov mieru/Kollárova – Pod Kalváriou – Za Kalváriou,

- V smere k Detskej nemocnici neobslúži zastávky Zimný štadión, Pod Kalváriou, SOŠ lesnícka, Kollárova, Sázavského, Odborárska, Centrál, Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej.

Linka č. 27:

Do ukončenia uzávierky bude premávať po obchádzkovej trase Terchovská – Pod Kamennou baňou – Pražská – Košická – Železničná stanica – Na Hlavnej – Duklianska – Hviezdna – Dilongova – Vajanského – Poliklinika – Obrancov mieru – Pod Kalváriou – Terchovská.

Linka č. 34:

Bude rozdelená na 2 časti:

- 34 v trase Sídlisko III – Clementisova – Hlavná – Budovateľská a späť (trolejbus),

-34A v trase Pod Šalgovíkom – Švábska – Košická – Železničná stanica – Štúrova – Budovateľská – Jilemnického – Košická – Švábska – Pod Šalgovíkom (autobus),

- je vydaný osobitný cestovný poriadok pre túto linku.

Linka č. 38:

- Do ukončenia uzávierky ul. 17. novembra bude premávať v trase Sibírska – Lesnícka – Železničná stanica – Štúrova – Budovateľská a späť,

- je vydaný osobitný cestovný poriadok pre túto linku.

Linka č. 42:

- Počas uzávierky prejazdu Jilemnického – Pražská nebude táto linka premávať vôbec,

- lokalita Borkút bez obsluhy MHD, najbližšie zastávky: Budovateľská a Priecestie (Haniska).

Linka č. 43:

- Bude premávať po obchádzkovej trase Železničná stanica – Čierny most – Okružná – Floriánova – Požiarnická ul. – Kollárova – Centrum – Bajkalská – Sabinovská – Duklianska – Fakultná nemocnica – Kpt. Nálepku,

- neobslúži zastávky Škultétyho, Mestská hala, Pod Kam. baňou, Zimný štadión a Pod Kalváriou.

Linka č. N1:

- Spoje v utorok nadránom pôjdu po trase Sídlisko III – Clementisova – Obrancov mieru – Malá stanica – Pavlovičovo nám. – Čierny most – Švábska – Solivar – Pod Šalgovíkom a späť,

- neobslúži zastávky Duchnovičovo nám., Prešovská univerzita a Škultétyho,

- ostatné linky MHD premávajú bez zmeny trasy,

- v utorok je preprava v celej sieti prešovskej MHD bezplatná (I. aj II. tarifné pásmo).

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Dopravné obmedzenia v Košiciach:

- uzavreté cesty v bezprostrednej blízkosti štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica a Kostolianska cesta

- Čermeľská cesta bude uzatvorená od 6.00 h

- vstup do mesta Košice v smere od Rožňavy až po diaľnicu D1 (po vonkajšom obchvate mesta – mestská časť Pereš, Mosty VSS, Južné nábrežie, Prešovská cesta, diaľnica D1) bude od 8.30 h dočasne úplne uzatvorený pre všetky druhy dopravy

- cesta v úseku diaľnica D1 – Zelený dvor – Prešovská cesta – Hlinková ulica – Komenského ulica bude od 12.00 h dočasne úplne uzavretá. Na vstup do mesta polícia odporúča použiť v tomto čase iný smer, respektíve presun cez ostatné mestské časti

- vstup na sídlisko Luník IX po 14.00 h nebude dočasne možný, a to ani pre obyvateľov aj napriek tomu, že sa preukážu, že tam bývajú

- vonkajší obchvat mesta Košice, a to so začiatkom na Komenského ulici, následne Hlinkovú ulicu, Prešovskú cestu, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak až po Luník IX bude od 15.00 h dočasne úplne uzavretý

- úsek Luník IX – Červený rak – Mosty VSS – Južné nábrežie – Prešovská cesta – Hlinková ulica – Národná trieda – Kavečianska ulica – štadión Lokomotíva bude dočasne uzavretý od 16.00 h

- cesta od štadióna Lokomotíva – Kavečianska ulica – Národná trieda – Hlinková ulica – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Mosty VSS – Červený rak – mestská časť Pereš – letisko bude dočasne uzavretá približne od 17.00 h

- prejazd vozidiel nad 3,5 tony po vonkajšom obchvate mesta Košice i diaľnici (a to aj v protismere) bude počas celého dňa vylúčený, a to až do ukončenia návštevy pápeža vo večerných hodinách

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Obmedzenia MHD v utorok:

- spoje MHD budú premávať podľa cestovných poriadkov v režime školské prázdniny

- linky smerujúce na Luník IX budú premávať v čase od 8.00 do 14.00 a následne od 17.00 do 20.00 h

- linky smerujúce na Okresný úrad / Havlíčkovu budú premávať v čase od 8.00 do 15.00 h a následne od 18.00 do 22.00 h

- linka č. 23 bude prerušená v časoch od 8.00 do 10.00 h a od 15.30 do 18.00 h so súvisiacimi zrušenými odchodmi zo Staničného námestia a letiska

- na zabezpečenie prepravy návštevníkov podujatí s pápežom Františkom bude slúžiť kyvadlová doprava, niektoré linky budú posilnené

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Obmedzenia MHD v utorok a stredu do 6.00 h:

- Linka č. 14 premáva po upravenej trase, zastávka Havlíčkova nie je obsluhovaná

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj