Tvrdé slová Fica: Verím, že Žilinka si urobí s Lipšicom poriadok do 24 hodín

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

BRATISLAVA – Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico verí, že si generálny prokurátor Maroš Žilinka urobí do 24 hodín poriadok so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Zdôvodňuje to tým, že Lipšic si mal svojvoľne vymyslieť trestné stíhanie. Fico tak reagoval na zastavenie trestného stíhania vo veci podozrení z manipulácie výpovedí svedkov Úradom inšpekčnej služby ministerstva vnútra námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Kanderom.