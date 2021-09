Odídenec od kotlebovcov Šimko sa môže ocitnúť v koaličnej Sme rodine: Priznal aj rokovania s Kollárom!

BRATISLAVA - Veľké politické kalkulácie či len prestupy poháňané emóciou. To je teraz veľká otázka pri poslancovi Jozefovi Šimkovi, ktorý je zároveň primátorom Rimavskej Soboty. Ten pôsobil v parlamente za klub ĽSNS a za túto stranu aj kandidoval vo voľbách. Náhle však oznámil odchod, keďže sa so svojimi kolegami nezhodol na zásadnej téme, ktorou je napríklad aj očkovanie. Najnovšie správy však hovoria, že má možno napriahnuté na prestup práve do koaličnej Sme rodina!

Túto informáciu ako prvá uverejnila televízia Markíza. Podľa nej už dokonca prebehli aj rokovania o tomto bode. Šimko totiž len minulý týždeň hovoril o svojom odchode pre portál Aktuality, pričom si neodpustil aj vtipné prirovnanie. "Zoberte si Messiho, odišiel z Barcelony a všetko je v úplnom poriadku,“ vyhlásil.

Jozef Šimko Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Rokoval už s Kollárom, ale aj s inými

Teraz bude Šimko po odchode z ĽSNS Mariana Kotlebu pôsobiť ako nezaradený poslanec, no nemusí to trvať dlho. Pokojne sa môže stať novou tvárou strany Sme rodina, a tým pádom aj novou posilou koalície, ktorá si prechádza búrlivým obdobím a viacerými odchodmi viacerých poslancov do opozičných lavíc. "Rokoval som asi pred týždňom s pánom Kollárom, ale aj s inými politickými stranami,“ povedal Markíze Šimko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Boris Kollár však už nepriznal rokovanie so Šimkom, no ani ho nevyvrátil. "Musím povedať, že sa s pánom Šimkom dlho poznám, vnímam ho ako veľmi dobrého primátora. A s jeho postojmi na niektoré témy súhlasím a nemám s ním žiaden problém. Čas teda ukáže,“ vyjadril sa Kollár.

Problém pre ĽSNS

Odchod Jozefa Šimka z klubu ĽSNS je veľkým a blížiacim sa problémom pre stranu Mariana Kotlebu. V jeho klube už totiž po Šimkovom odchode pôsobia len ôsmi poslanci a v prípade, že odíde čo i len jeden z nich, klub ako taký zaniká a poslanci ĽSNS by sa stali nezaradenými. Šimko pritom nie je prvým, kto od volieb z klubu ĽSNS odišiel. Urobili tak aj poslanci ako Kuffa, Taraba či nakoniec aj skupina okolo Milana Mazureka a Milana Uhríka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Jozef Šimko v minulosti pôsobil vo viacerých politických stranách. Pred vznikom Slovenskej republiky bol dokonca členom Komunistickej strany Československa, po revolúcii vstúpil do HZDS Vladimíra Mečiara. Neskôr sa pridal aj k exprezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, ktorý po odchode od Mečiara založil HZD. Šimko mal blízko aj k strane SMS. Naposledy spolupracoval s ĽSNS, vďaka ktorej sa dostal aj do parlamentu. Do tejto strany ale nevstúpil.