KORONAVÍRUS Matovič opäť útočí: Hneď si to zlízli jeho kolegovia Lengvarský a Gröhling, ide o testy!

BRATISLAVA - Po dlhom čase sa opäť ukázal v médiách. Reč je o lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ktorý sa po letných mesiacoch a celkovom mediálnom embargu začal opäť púšťať do diskusii, no tentokrát už nie ako premiér ale ako minister. Kým v nedeľu sa objavil v politickej diskusii na verejnoprávnej RTVS, v pondelok tak urobil u Braňa Závodského v rádiu Expres. Na paškál si však rovno zobral svojich ministerských kolegov, ktorých poriadne skritizoval.

Matovič totiž nešetril kritikou na adresu ministrov zdravotníctva a školstva. Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) a Branislav Gröhling (SaS) podľa jeho slov nezvládajú situáciu okolo pandémie koronavírusu. Spomenul to hlavne v kontexte toho, že deti pri návrate do škôl netestujú. Celú situáciu zhodnotil ako nebezpečnú a jedným dychom tiež dodal, že ak budú pribúdať infikovaní, tak Lengvarský stratí jeho dôveru.

Obáva sa výbuchu tretej vlny

Lengvarský inkasoval aj kritiku za nízku zaočkovanosť. "Prišiel aj s Branislavom Gröhlingom a dohodli sa na takom veľmi zvláštnom otváraní škôl. Ja si myslím osobne, že je to mimoriadne nebezpečné pustiť deti do školy bez toho, aby sme mali nejakú istotu testu. Hovorím im to na každej koaličnej rade, aby sme to robili tak, ako v Rakúsku, kde sa testuje," tvrdí Matovič. "My sme pustili 700-tisíc detí bez toho a ja sa obávam, že sa to tam premieša, deti to prinesú domov a následne rodičia do fabrík, bude zle. V takom prípade nebude mať pán minister moju dôveru, ja sa obávam, že tá tretia vlna tu vybuchne," tvrdí Matovič.

Matovič sa snaží pochopiť rozhodnutie generálnej prokuratúry

Vicepremiér a minister financií sa ešte okrajovo opäť vyjadril aj k téme rozhodnutia generálnej prokuratúry o viacerých prípadoch z posledných dní, vrátane zbavenia obvinení finančníka Penty Jaroslava Haščáka. "To je obludné. To je burundi. Takto sa ťaháme do strednej Afriky. Ja tu 13 rokov nebojujem v politike na to, že sa tu úplatky dávaju v igelitkách, práveže sa to robí takto v bielych oblekov," tvrdí minister financií, ktorý priamo vo vysielaní nazval Haščáka skorumpovaným vagabundom a mafiánom, ktorý si uplácal politikov, aby získaval štátne zákazky.

Matovič tiež dodal, že generálna prokuratúra nemôže "obhajovať zločincov" takým spôsobom, že úplatky by si nenechávali posielať medzi bankovými účtami. "To je ... s prepáčením, debilina,“ povedal šéf OĽaNO.

"Maroš Žilinka, ako som ho profesne poznal, sa javil ako čestný, statočný, odborný prokurátor a zrazu takéto rozhodnutie príde a aj to rozhodnutie v prípade Haščáka ma mimoriadne vyrušuje. Obávam sa toho, že by sme to neustáli a rezignovali by sme na hľadanie pravdy. Osobne si myslím, že pri takomto závažnom očistnom procese na Slovensku by o konečnom verdikte nemal hovoriť jeden človek," hovorí o Žilinkovi Matovič.

Pri Pčolinskom išlo o svedectvo jedného človeka, tvrdí

Minister tiež povedal, že mal pochybnosti, či sú obvinenia voči exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému oprávnené. "Stálo to po svedectve jedného človeka," povedal minister, čím sa vlastne čiastočne zastal nominanta Sme rodina..

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák