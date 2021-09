Dušan Kováčik ostáva za mrežami: Sudkyňa sa odmietla zaoberať jeho žiadosťou o prepustenie

PEZINOK – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) sa nezaoberal žiadosťou bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. o prepustenie z väzby. Dôvodom je neuplynutie 30 kalendárnych dní od posledného rozhodnutia o väzbe Dušana Kováčika a nezistenie nových dôvodov na jeho prepustenie. Nie je daný ani dôvod na to, aby bol prepustený na základe prijatej novely Trestného poriadku. Uviedla to samosudkyňa Pamela Záleská. Obhajoba zvažuje podanie sťažnosti.

Dušan Kováčik vo svojej žiadosti argumentoval novými skutočnosťami. Tvrdil, že nové dôkazy majú mať zásadný vplyv na dôveryhodnosť výpovedí svedkov. „Táto žiadosť bez ohľadu na to, že má 35 strán, bola podaná predčasne, po uplynutí siedmich kalendárnych dní od posledného právoplatného rozhodnutia. Zároveň z nej súd nezistil žiadne také nové dôvody, na základe ktorých by mal podklad na to, aby o nich mohol konať,“ povedala sudkyňa ŠTS Pamela Záleská.

Sudkyňa prerušila hlavné pojednávanie, pokračovať má 16. a 17. septembra. Cez telemost by mohol vypovedať svedok Matej Zeman, na ktorého je vydaný zatykač, ale nachádza sa momentálne v Chorvátsku, kde požiadal o politický azyl.

„Som rád, že bol uznaný argument, ktorý bol prednesený hneď na začiatku môjho vyjadrenia, že nebola splnená podmienka na konanie o žiadosti. Keďže neuplynula zákonom stanovená lehota,“ poznamenal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek.

Záleská zároveň odmietla vykonať dôkazy, ktoré navrhovala obhajoba. Za zarážajúce považuje, že boli predložené písomnosti, ktoré nemajú povahu dôkazu, o čom podľa jej slov súd už opakovane rozhodol. Obhajoba považuje prístup sudkyne za selektívny. „Ide o situáciu, keď dôkazy, ktoré sú v prospech obhajoby, nie sú pripúšťané,“ podotkol advokát Dušana Kováčika, Erik Magál.

NAKA zadržala Dušana Kováčika koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka z kolúznych a preventívnych dôvodov.