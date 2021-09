KORONAVÍRUS Gröhling chce deti udržať na prezenčnej výučbe: Pre tento plán ohlásil trojicu opatrení!

Gröhling podľa našich informácií požaduje skrátenie karantény pre žiakov a študentov a má na to vyčlenené aj tri konkrétne požiadavky. Podľa všetkého chce minister minimalizovať dištančnú výučbu na neporovnateľnú úroveň v komparácii s predošlými vlnami ochorenia Covid-19. Cieľom je udržať čo najdlhšie prezenčnú výučbu na školách.

Trojica opatrení: karantény, testy a individuálne izolácie

Prvý bod sa týka karantény. V súčasnosti platí karanténa 14 dní, minister chce podľa všetkého pre žiakov a študentov zmenšiť rozpätie na 7 až 10 dní.

Gröhling navrhuje tiež PCR test pre žiakov po 5 dňoch a návrat žiaka do školy po obdržaní negatívneho výsledku . Na porovnanie, súčasná vyhláška aj v prípade negatívneho testu nariaďuje stále dvojtýždennú karanténu.

Tretí návrh je individuálna karanténa iba pre žiaka s potvrdeným pozitívnym testom na Covid-19. "Zvyšok triedy a zamestnanci školy by v tomto prípade do karantény nešli. Toto by platilo v oblastiach s vysokou zaočkovanosťou rizikovej populácie, pedagogického zboru a / alebo mládeže," tvrdí minister. Ten pritom podľa našich informácií o týchto návrhoch posledné dva týždne diskutuje s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO), Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), ale aj s epidemilogickým tímom. Rozhodnutie zrejme padne v nasledujúcich dňoch.

