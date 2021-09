V parlamente je horúco! VIDEO Pellegrini ide po krku Hegera, Fico sa pustil do Kollára za Mikulca

BRATISLAVA - Dnes nás podľa pôvodných plánov čakala ostrá schôdza v súvilosti s odvolávaním ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Strana Hlas-SD, ktorá návrh predkladala sa ho však rozhodla na poslednú chvíľu stiahnuť. Všetko si to napokon nechajú na samotného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

na dnešnej parlamentnej schôdzi sa mala odvolávať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a Roman Mikulec

Hlas-SD nakoniec návrh stiahol a pre závažnú situáciu vyzval na demisiu samotného premiéra Hegera

Fico kritizuje Kollára za to, že presunul odvolávanie Mikulca až na koniec schôdze

odchádzajúceho poslanca OĽaNO Jozefa Bubnára v parlamente nahradí Vojtech Tóth, ktorý dnes zložil aj poslanecký sľub

Vojtech Tóth je náhradníkom za chýbajúceho poslanca po tom, ako sa Marek Šefčík stal náhradníkom za Jána Budaja, ktorý poslanecký mandát ďalej nevykonáva v dôsledku toho, že sa stal ministrom životného prostredia. Šefčík sa stane poslancom za Budajovo miesto a ako náhradník za miesto Šefčíka nastupuje spomínaný Tóth. Dnes zloží aj poslanecký sľub.

Tóth je na kandidátke OĽaNO uvedený ako riaditeľ neziskovej organizácie a pochádza z Košíc. Tóth pritom už v parlamente bol ako náhradník, no po návrate Jána Mičovského z ministerstva pôdohospodárstva musel odísť. Teraz sa opäť vracia.

Na schôdzi je prítomných 117 poslancov a schôdza sa môže definitívne začať. Predseda Smeru-SD Robert Fico chcel navrhnúť, aby sa posledné body programu 40. schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) presunuli zo záveru na úvod schôdze. Ide o body z troch mimoriadnych schôdzí, ktoré sa pre neuznášaniaschopnosť pléna presunuli na riadne septembrové rokovanie.

Poslanci Smeru-SD okrem toho navrhujú, aby sa do programu aktuálnej schôdze zaradila diskusia o zdražovaní cien potravín, stabilizácii verejných financií a o cenách energií v budúcom roku a dôsledkoch otvorenia prevádzky plynovodu Nord Stream 2. Ak sa body neprerokujú v pléne, Smer-SD avizuje iniciovanie ďalších mimoriadnych rokovaní. Fico už na tlačovej konferencii skritizoval Kollára za to, že odvolávanie Mikulca bolo presunuté až na koniec schôdze.

Slovo si na úvod zobral podpredseda parlamentu Juraj Blanár. Ten hovorí o odchode ich poslanca Ivana Vargu, ktorý počas tohto týždňa náhle zomrel. Bývalého parlamentného poslanca si uctia minútou ticha.

Počas dnešnej schôdze budeme svedkami aj skladania poslaneckého sľubu. Pravdepodobne ide o náhradníka za odchádzajúceho poslanca Jozefa Bubnára za OĽaNO.

Parlamentná schôdza by mala každú chvíľu začať. V sále prebiehajú posledné prípravy.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini stiahol návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že vzhľadom na závažnú situáciu v bezpečnostných zložkách je zbytočné odvolávať jedného člena vlády. Vyzval na demisiu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Avizoval, že jeho poslanci začnú so zberom podpisov na iniciovanie schôdze s cieľom odvolať predsedu vlády.

"Jediným riešením tejto situácie je, aby zo svojho postu odstúpil predseda vlády, a tým celá vláda," uviedol Pellegrini s tým, že obratom začínajú zbierať podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. Návrh chce bezprostredne po vyzbieraní potrebných 30 podpisov poslancov podať do NR SR.

Heger podľa Pellegriniho mal tieto informácie už dávno

Tvrdí, že premiér mal informácie o závažnosti situácie v silových zložkách a o podozreniach z marenia vyšetrovaní, preto zvolal aj stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS), no následne nekonal a manipulovanie pokračovalo.

Odvoláva sa na uniknuté dokumenty, v ktorom sa opisujú dôvody obvinenia vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). "To sa nedalo čítať. To bol jeden hnus," uviedol Pellegrini. Tvrdí, že v jednotlivých odposluchoch sa píše o tom, ako si "partia ľudí hovorí, koho dá dolu", ako vykonštruovať obvinenia, "našiť niekomu" korupciu, aby to riešila špeciálna prokuratúra a jej vedenie. Pellegrini si nemyslí, že toto všetko bolo z hlavy samotných vyšetrovateľov. Vyzval ich, aby vypovedali o tom, kto im pokyny dával.

Podľa neho aj o tomto s najväčšou pravdepodobnosťou vedeli vysoké politické špičky, vrátane ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Naznačil, že niekto zhora k tomu zrejme dával pokyn. V odvolávaní Kolíkovej či Mikulca preto nevidí zmysel.