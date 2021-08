Hlas-SD vyzýva Matoviča, aby zrušil očkovaciu lotériu: Pellegrini sa neskrýval, bol na dovolenke

„Nikdy som vo verejnej funkcii od nikoho nič nežiadal a ani nič navyše nedostal,“ zopakoval. O úplatku pre Pellegriniho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sú obvinení v kauze Mýtnik.

„Ostáva mi len veriť, že OČTK dobre preskúmajú všetky výpovede, lebo už samotní novinári píšu, čo vo výpovediach nesedí a verím, že pravda vyjde na povrch,“ zdôraznil. Myslí si, že OČTK nestačí bežný zamestnanec, ale chcú dostať „väčšiu rybu“.

Tvrdí, že mnohí obvinení sú držaní v kolúznej väzbe v zlých podmienkach a pod takýmto tlakom sú schopní povedať aj niečo, čo nemusí byť pravda. „Preukazuje sa, že v niektorých prípadoch to tak je. Máme právoplatne odsúdeného pána Dömötöra,“ vyhlásil. Pellegrini ďalej uviedol, že František Imrecze nie je v dobrej psychickej pohode, a preto mohol využívať všetky možnosti na to, aby sa dostal z väzby na slobodu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nemyslí si, že by si v jeho mene podnikateľ Miroslav Výboh, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač, mohol pýtať úplatky. Zároveň nevylúčil, že počas obdobia, keď bol predsedom vlády, sa niečo podobné mohlo udiať. „Toto nemôže vylúčiť ani Robert Fico, ani Igor Matovič a ani Eduard Heger,“ doplnil.

Údajná korupcia v súvislosti s Pellegrinim sa mala týkať politickej podpory pre projekt virtuálnej registračnej pokladnice z roku 2014 v hodnote 5,5 milióna eur, ktorý si vyžadoval zmenu legislatívy. Peniaze mali ísť cez prostredníka, podnikateľa Miroslava Výboha (obvinený v rámci akcie Mýtnik III), dať mu ich mal podnikateľ Michal Suchoba v škatuliach od šampanského. „Nebudem to komentovať, lebo sa to nedialo,“ uzavrel šéf Hlasu-SD.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hlas-SD vyzýva Igora Matoviča, aby zrušil očkovaciu lotériu

Mimoparlamentná strana Hlas - sociálna demokracia (SD) vyzýva vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby okamžite zrušil očkovaciu lotériu a peniaze radšej "vlial" do zdravotného systému. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii.

"Je to hanba na hanbu, ľudia sa z toho smejú, sú pohoršení a zhrození," okomentoval očkovaciu lotériu Pellegrini. Samotná lotéria podľa neho vôbec neprispeje k zvýšeniu zaočkovanosti slovenského obyvateľstva, pretože žrebovanie pozerajú primárne tí, ktorí už vakcínu dostali. "Zaočkovaný dokonca ani nemá motiváciu presviedčať ďalšieho, aby sa zaočkovať dal, pretože by si tým zhoršil šancu vyhrať," dodal Pellegrini.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ak bude aj ďalšie žrebovanie fungovať ako to prvé, podľa expremiéra sú to iba peniaze daňových poplatníkov vyhodené "do luftu". "Preto chcem vyzvať Igora Matoviča, aby okamžite zrušil celú očkovaciu lotériu a aby prostriedky, ktoré na to boli využité, alebo sú na to plánované v objeme viac ako 26 miliónov eur, boli použité v sektore zdravotníctva," vyhlásil Pellegrini a dodal, že počas pandémie bolo zanedbané veľké množstvo vyšetrení, operácií a liečení. Napríklad nie všetkým onkologickým pacientom sa podľa neho dostane dostatok liekov.

Podpredseda strany a člen zdravotníckeho výboru Richard Raši uviedol, že Slovákov by k očkovaniu motivovali reálne dáta, o ktorých zverejňovanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) aj oficiálne požiadal. Peňažná výhra podľa neho motivačne na ľudí nepôsobí. "Ale myslím si, že keby sme sa dozvedeli pravdu o slovenských pacientoch, tak možno tieto informácie by sa mohli stať tým faktorom, kedy sa ľudia, ktorí sa zaočkovať dajú, tak urobia z vlastného presvedčenia a presviedčať budú aj iných," vyhlásil Raši.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Od Lengvarského Hlas-SD chce, aby každý deň podrobne zverejnili, koľkí z nakazených, hospitalizovaných či na prístrojoch sú zaočkovaní. Tieto dáta podľa jeho slov zverejňujú všetky civilizované krajiny a neexistuje žiaden dôvod, prečo by zverejňované nemali byť. Navyše by takýto motivačný krok nestál Slovensko – na rozdiel od lotérie – nič. Raši však tvrdí, že ich výzvy aj návrhy riešení ministerstvo ako aj celá vláda ignorujú.

Prvý priamy prenos žrebovania očkovacej prémie kritizovali aj ďalší politici, medzi nimi aj koaliční poslanci či mimoparlamentné strany. Matovič nateraz prisľúbil riešenie jedného z technických problémov, ktorý súvisel s oneskorením vysielania cez internet, doteraz však podrobnosti nepredstavil.

Pellegrini si myslí, že treba pomôcť všetkým Afgancom,ktorí spolupracovali so SR

Je našou povinnosťou postarať sa o Afgancov, ktorí pomáhali Slovensku a môže ich byť aj viac ako desať. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini. Odmieta však prípadné plošné prerozdeľovanie utečencov podľa kvót. "Hlas podporuje, aby na Slovensko prišli tí afganskí utečenci, a môže ich byť aj viac ako desať, ktorí spolupracovali so slovenskou armádou, slovenskými orgánmi. Ak ich bolo viac ako desať, zoberme ich, pretože pracovali s nami, a je našou povinnosťou sa o nich postarať," povedal na tlačovej konferencii Pellegrini s tým, že Hlas-SD by nesúhlasil s prerozdeľovaním utečencov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Chaos podľa Pellegriniho spôsobili všetci vrátane americkej armády a spojeneckých vojsk NATO, a preto je povinnosťou pomôcť tým, ktorí s touto organizáciou spolupracovali.

Pellegrini si podľa svojich slov váži vojakov, ktorí boli na misii v Afganistane. Za veľké fiasko považuje koniec tejto misie a odchod vojsk. Pripomenul, že afganská armáda získala za 20 rokov obrovské množstvo kvalitnej techniky, ktorá sa teraz dostala do rúk hnutia Taliban. "Očakával by som, že keď už dvadsaťročná misia nebola úspešná, že aspoň ten záver bude mať hlavu a pätu, bude to postupný odchod s patričnou evakuáciou ľudí," doplnil.

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico zopakoval, že situácia v Afganistane je príkladom zlyhania NATO a Spojených štátov amerických. "Najvýznamnejší posun v Afganistane bude, ak Taliban, nech je aký chce, zabezpečí stabilitu v krajine a krajina bude ako-tak fungovať," povedal na utorkovej (17. 8.) tlačovej konferencii. Dodal, že ak pôjde o migráciu, treba rokovať s Talibanom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mimoparlamentná SNS v stanovisku pripomenula, že Afganistan je vážne zlyhanie medzinárodného spoločenstva. Vyzvala tiež ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS), aby odmietol desiatich Afgancov "tak, ako to urobilo Maďarsko". "Kým nebudú jasné pravidlá spolupráce Európskej únie s Afganistanom, kým nebudú jasné pozície Európskeho spoločenstva, Slovensko nemôže robiť unáhlené kroky," skonštatovala strana.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v pondelok (16. 8.) hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok (17. 8.) na tlačovej konferencii povedal, že číslo desať Afgancov "nie je vytesané do kameňa".