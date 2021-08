Očkovacia LOTÉRIA sa zmenila na frašku: Matej sa zľakol jačania Wisterovej! Mama skoro zinfarktovala

Pilotný diel očkovacej lotérie podľa jej stvoriteľa Igora Matoviča priniesol "drámu", no podľa väčšiny Slovenska to bola skôr tragédia. Mnohí z tých, ktorí boli vyžrebovaní sa pre zvláštne pravidlá k peniazom nedostali. Nielen pani Zuzana, ktorá prišla o 400-tisíc pre posunuté internetové vysielanie, ale aj Matej z Ružindola, ktorého vyplašili príliš nadšení moderátori Marcel Forgáč a Vera Wisterová.

Matej bol v poradí druhý vyžrebovaný, ktorý hral o 100-tisíc eur. Moderátori ho však svojím krikom tak vystrašili, že telefón zložil. Matej totiž zdvihol tesne pred uplynutím 20-sekundového limitu a Wisterová s Forgáčom mu namiesto predstavenia sa a pozdravu, začali jačať do telefónu.

"Ja som si myslel, že to je nejaký prank. Nie je predsa normálne sa najprv predstaviť, až potom prípadne vydávať divné zvuky (najlepšie teda bez tých zvukov)?" odpovedal Matej užívateľovi na Reddite na otázku, či sa zľakol, keď mu Wisterová začala jačať do telefónu. Matej tak o 100-tisíc eur prišiel.

Zdroj: Reprofoto/reddit

"Po zložení telefónu som išiel utrieť riady a zrazu mi len napadlo, že "nejde teraz tá očkovacia lotéria"? A keď išli žrebovať ďalšieho človeka, tak povedali niečo štýlu "vďaka Matejovi z Ružindola teraz hráme o 200 000€". Mama išla zinfarktovať a o 10 minút som mal v group chate niekoľkokrát poslaný meme "Matej z Ružindola"," opísal Matej pocity tesne po telefonáte.

"Asi prvé dve hodinky som si hovoril, že toto je koniec môjho života. Bohužiaľ takéto veci sa stávajú, ja síce nie som veriaci, ale verím v to, že veci sa dejú v živote tak, ako sa majú a možno vďaka tomu, že som nevyhral sa mi stane iná dobrá vec. Who knows," dodal.