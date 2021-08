KORONAVÍRUS FOTO Ministerstvo školstva spustilo call centrum na podporu očkovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že šírenie nového koronavírusu a výskyt ohnísk hrozí najviac v okresoch s nízkou zaočkovanosťou. Ministerstvo preto individuálne oslovuje jednotlivých aktérov v školstve, aby rodičom, učiteľom aj obyvateľom zdôraznili potrebu očkovania. "Chceme urobiť všetko pre to, aby sa žiaci mohli vzdelávať v školách. Tam patria, tam majú najlepšie podmienky na vzdelávanie, majú kontakt s učiteľmi a rovesníkmi. Klasický režim výučby v škole je pre nich najlepší," uviedol Gröhling.

Od septembra sa očakáva šírenie nového koronavírusu najmä v okresoch s nízkou zaočkovanosťou. To sa môže prejaviť aj na chode škôl. Ak sa na škole objaví pozitívna osoba, v zmysle pravidiel Úradu verejného zdravotníctva SR budú musieť ísť žiaci do domácej karantény. Toto riziko zminimalizuje miera očkovania, vďaka čomu sa znižuje aj riziko šírenia vírusu a zníži sa aj počet takýchto prípadov. Podľa ministra si je dôležité uvedomiť, že v okresoch, kde je nízka zaočkovanosť a kde je už teraz nárast nových prípadov, že na konci septembra a začiatkom októbra tam bude prerušené vyučovanie, budú zatvorené triedy a mladí ľudia sa znova nebudú vzdelávať. "Toto bude kolektívna zodpovednosť nás všetkých, akým spôsobom doprajeme mladým ľuďom vzdelanie. My sme ho dostali dobré, plnohodnotné a našou úlohou by malo byť, aby sme toto isté poskytli aj mladým ľuďom," poznamenal šéf rezortu školstva.

"Rozprávať sa priamo s primátormi či kolegami z odborov školstva je vždy inšpiratívne. Mnohí v tomto momente hľadáme cesty, ako nepolarizovať spoločnosť ešte väčšmi, ale ako hľadať mechanizmy vedúce k zvládnutiu nového školského roka," zdôraznila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie rezortu školstva Svetlana Síthová. Gröhling povedal, že sa plánuje v nasledujúcich dňoch pripájať aj na rôzne online call stretnutia riaditeľov základných a stredných škôl.

Činnosť call centra je podľa ministra školstva naplánovaná do konca augusta. "Vždy tu bude okolo deväť ľudí, ktorí sa budú striedať," uzavrel minister školstva.