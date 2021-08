Mýtus alebo pravda: Spôsobuje očkovanie proti KORONAVÍRUSU sterilitu žien?

BERLÍN - V otázke očkovania proti koronavírusu panuje u mnohých stále veľká neistota. Početné hypotézy na internete vyvolávajú strach z vakcín proti koronavírusu. Jedna teória tvrdí, že z očkovanie proti koronavírusu spôsobuje sterilitu žien. Je to skutočne pravda?

Na sociálnych sieťach sa od začiatku pandémie šíria zmätené teórie o koronavíruse. Ale tieto teórie nie vždy zodpovedajú pravde. Jeden z týchto mýtov, ktorý je dobre zakorenený vo verejnosti, je ten, že očkovanie spôsobí neplodnosť, a preto sa mnohé mladé ženy a dievčatá v súčasnosti vyhýbajú očkovaniu proti koronavírusu. Koľko je však na tomto tvrdení pravdy?

Podľa Inštitútu Roberta Kocha (RKI) žiadne riziko neplodnosti nehrozí. Vakcíny prešli pred schválením rozsiahlymi klinickými skúškami a neexistovali žiadne dôkazy o neplodnosti. Zistilo sa, že všetky vakcíny proti koróne na trhu sú bezpečné a účinné proti infekcii Sars-CoV-2.

Zbytočné obavy

"Obavy mladých žien sú neopodstatnené. Ani z predchádzajúcej skúsenosti s tehotnými ženami, ktoré ochoreli na Covid-19, ani z pohľadu výskumu placenty, toto tvrdenie nemôže byť podložené," vysvetľujú obaja lekári profesor Ekkehard Schleußner, riaditeľ kliniky pre pôrodníctvo na univerzite v Jene a profesor Udo Markert, vedúci laboratória pre placenty, pre Focus Online.

Ako vznikol tento mýtus?

Podľa RKI táto dezinformácia vyplýva zo skutočnosti, že určitý proteín vo vakcínach má rovnakú štruktúru ako proteín, ktorý je dôležitý pre plodnosť. „V skutočnosti je však táto podobnosť obmedzená na niekoľko častí proteínu,“ hovorí pre Focus Online. Ďalej by sa malo v tomto bode zvážiť: Ak by toto tvrdenie bolo pravdivé, infekcia koronavírusom by tiež spôsobila, že ženy budú neplodné.

Inštitút Paula Ehrlicha tiež rozhodne odmieta mýtus o neplodnosti: „V tejto situácii s údajmi je v rámci schválenia lieku zaručené najlepšie možné zabezpečenie vylúčenia poškodenia reprodukčných orgánov a poškodenia reprodukcie u ľudí.“