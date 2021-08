NAKA obvinila 11 osôb: Zločinecká skupina na ministerstve vnútra? Uliať si mala vyše 15 miliónov

Po Petrovi Petrovovi bolo vyhlásené pátranie a je zároveň jedným z obvinených v kauze krivých výpovedí kajúcnikov. Práve on mal naviesť Csabu Dömötöra na krivú výpoveď s tým, aby pomohol takáčovcovi Matejovi Zemanovi dostať sa z väzby. Vyplýva to z Dömötörovej výpovede pred sudkyňou Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, v rámci procesu s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Petrova vo štvrtok zadržala zásahová jednotka NAKA, ktorá prehľadávala aj jeho dom. Tentokrát, ale v súvislosti s inou kauzou.

VIDEO Na proces s Dušanom Kováčikom sa prišiel pozrieť aj Robert Fico

Peter Petrov a 10 ďalších osôb figuruje v obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. V uznesení sa píše, že najmenej od roku 2015 do prvého štvrťoka 2021 si zabezpečovali finančnú hotovosť, pochádzajúcu z realizácií projektov, ktorých verejnými obstarávateľmi boli ministerstvo vnútra a Ústredie práce sociálne vecí a rodiny. Ministerstvo v tom čase viedli nominanti Smeru-SD Robert Kaliňák a Denisa Saková.

Páchatelia mali fungovať na troch stupňoch riadenia

Najvyšší stupeň mali tvoriť zatiaľ presne nestotožnené osoby, ktoré mali zastávať a zneužívať riadiace funkcie v uvedených štátnych inštitúciách. Podľa polície ovplyvňovali priebeh verejných obstarávaní na ministerstve, týkajúcich sa dodania technických zariadení, ako sú počítače, servery, softvér a pod. Išlo aj o nákup rovnošiat pre políciu a finančnú správu či nákup techniky pre hasičov. Na Ústredí práce išlo o verejné obstarávanie vyvolávacieho systému tak, že ho vyhrala spriaznená spoločnosť. Potom už stačilo len uzavrieť zmluvy so subdodávateľmi a umelo navýšiť cenu projektu. Cez subdodávateľské firmy sa mala uliať preč tzv. vata.

To mal mať na starosti sčasti stredný stupeň riadenia, do ktorého polícia zaradila obvinených podnikateľov Petra Lamača, Igora Cúcora, Rastislava Jakubeka a Mariána Korzára. Práve oni mali po dohode s riadiacimi funkcionármi osloviť už spomínaného Petra Petrova, aby vytvoril reťazec obchodných spoločností, nepravdivo deklarujúcich nákup a predaj obstarávaného tovaru či prác na základe fiktívnych faktúr. Lamač s Korzárom mu mali prisľúbiť bezproblémový priebeh ich vyplatenia. Odmena pre Petrova a ostatných nižších členov skupiny mala činiť 5% z vaty, teda z rozdielu medzi cenou navýšenou a reálnou. Zvyšných 95% sa malo odovzdať štyrom vyššie spomínaným podnikateľom, ktorí po odrátaní nezistenej provízie, mali posunúť zvyšnú sumu páchateľom v riadiacich funkciách.

Do najnižšieho stupňa riadenia polícia zaradila obvineného Petra Petrova, ktorý mal zabezpečiť požadované spoločnosti a za ich štatutárov dosadiť spriaznené osoby. Tými majú byť ďalší obvinení: Tomáš Magyar, Roman Magyar, Róbert Karpaty, Peter Stifter, Igor Petrík a Atilla Bokros, ktorí figurovali v desiatkach firiem. Tieto mali viesť bankové účty a vytvárať fiktívne faktúry, pričom sa tvárili ako subdodávatelia víťazných projektov. Peňažné prostriedky potom mali prechádzať na ďalšie spoločnosti, v ktorých figurovali tzv. biele kone. Z účtov sa mala vyťahovať hotovosť, ktorá putovala do rúk Petrova. Petrov potom kumpánom z najnižšieho stupňa riadenia mal vyplácať finančné prostriedky. Mesačne malo ísť o sumy od 1000 až do 5000 eur. Dokopy mali činiť vyše 300-tisíc eur.

Vata za vyše 16 miliónov

V uznesení sa ďalej uvádza, že:

z projektu "Vyvolávací systém" pre Ústredie práce z konca roka 2015 v hodnote cca 4,9 milióna eur malo tvoriť vatu približne 1,3 milióna eur.

z projektu "Technické zariadenia" pre ministerstvo vnútra z roku 2016 v hodnote cca 3,28 milióna eur mala dosiahnuť vata približne 1,2 milióna eur.

z projektu "Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky" pre ministerstvo vnútra z rokov 2017 až 2018 za cca 11,74 milióna eura sa mala vata vyšplhať na približne 4,8 milióna eur.

z projektu "Pracovné rovnošaty" pre ministerstvo vnútra a finančnú správu za roky 2018-2019 v hodnote cca 5 miliónov eur mala vata tvoriť najmenej 539-tisíc eur.

z projektu "Špeciálne cisternové vozidlo" pre ministerstvo vnútra v rokoch 2019 - 2020 za cca 41,7 milióna eur mala vata dosiahnuť približne 9 miliónov eur.

"Obvinení v rámci riadenej a koordinovanej činnosti v zločineckej skupine, pričom zadávanie úloh prebiehalo z najvyššieho stupňa až po najnižší, si potom ako vyššie uvedeným spôsobom zabezpečili finančné prostriedky z vyššie uvedených štátnych zákaziek, tieto previedli na bankové účty im spriazneným obchodným spoločnostiam a to bez reálneho hospodárskeho opodstatnenia za účelom krytia pôvodu týchto finančných prostriedkov, čím vytvorili mechanizmus zakrytia pôvodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti to vo výške najmenej 16.839.000,- EUR," píše sa v uznesení.

Exministerka vnútra Denisa Saková je šokovaná

Exministerka vnútra a súčasná nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková je šokovaná z informácií, že na ministerstve vnútra mala údajne fungovať zločinecká skupina. Dôvodom je podľa jej slov najmä to, že jej súčasťou mal byť kajúcnik Peter Petrov alias Tiger. Zdôraznila, že nikdy sa nestretla s nikým, kto bol medializovaný ako obvinený.

Saková pripomenula, že Peter Petrov mal byť zadržaný Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, no zásah mal zastaviť prezident policajného zboru Peter Kovařík. Petrov bol následne v pátraní, NAKA ho zadržala vo štvrtok.

"Na základe toho som presvedčená, že ide o nečistú politickú hru, ktorá má dva ciele. Prvým je znemožniť vypovedať Petrovi P. pred vyšetrovateľmi ÚIS MV SR a druhým vytvoriť tlak na moju osobu a stranu Hlas-SD, aby sme prestali informovať slovenskú verejnosť o zneužívaní kajúcnikov v trestnoprávnych konaniach," vyhlásila v stanovisku.

Rozhodne sa o väzbe pre štyri osoby

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) bude rozhodovať o návrhu na vzatie do väzby na štyri osoby zadržané a obvinené počas štvrtkovej akcie Národnej kriminálnej agentúry v sobotu popoludní. Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Neverejný výsluch je naplánovaný od 13.30 h. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal návrh na vzatie kvarteta do väzby v piatok večer.