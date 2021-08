Akcia Plevel 2: Prijímanie úplatku! Žilinská sudkyňa Urbanová dostala podmienečný trest

BANSKÁ BYSTRICA – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil v piatok žilinskú emeritnú sudkyňu Máriu Urbanovú za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou tri roky a na peňažný trest 10.000 eur.

Rozsudok je právoplatný, keďže obvinená sudkyňa sa vzdala práva na odvolanie, čo je okrem priznania viny podmienkou pre uzavretie dohody o vine a treste, ktorú ŠTS schválil.

„Morálne som zlyhala. Je mi to strašne ľúto, nikomu neprajem to, čo prežívam, bude ma to prenasledovať celý život. Aj napriek tomu si stojím za svojimi rozhodnutiami, boli zákonné a spravodlivé,“ uviedla odsúdená sudkyňa pred samosudcom ŠTS.

„Boli splnené všetky podmienky dohody o vine a treste a súd konštatoval, že uložený trest považuje za primeraný a postačujúci,“ reagovala obhajkyňa sudkyne Mária Badová s tým, že jej klientka to zle znáša.

Urbanovú a ďalšiu sudkyňu Krajského súdu (KS) v Žiline Evu Kyselovú. zadržala začiatkom tohto roka v rámci akcie Plevel 2 Národná kriminálna agentúra. Obvinené mali od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na žilinskom KS v prospech trestne stíhaných osôb. Eva Kyselová skončila vo väzbe, Urbanová s políciou spolupracovala a bola stíhaná na slobode.