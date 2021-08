Ak ste si mysleli, že poslanca Gyimesiho už dokonale poznáte, mýlite sa! FOTO Dal sa na poľovnícku kariéru?

Gyimesi sa totiž na jednom z posledných záberov z tohto týždňa obliekol do poľovníckej výstroje a vzal si pušku do ruky. Podaril sa mu dokonca úlovok a so streleným srncom sa ako pravý poľovník aj odfotil.

Zvečnil sa, no porušil tradičnú zvyklosť

Jeden z poslancových podporovateľov si ale všimol porušenie jednej zo zvyklostí, kedy sa poľovník fotí so svojím úlovkom. "Nechcem rýpať, ale podľa tunajších tradícii by sa mal srnec položiť na pravú stranu," píše sa v jednom z komentárov. Poslanec odpovedá, že tušil, že si to niekto všimne a dal mu za pravdu.

Komentáre sú preložené Facebook algoritmom preložené z maďarčiny, preto ospravedlňte niektoré chyby v preklade.

Zdroj: Facebook/Györgi Gyimesi - NRSR

Medzitým v politike ...

Gyimesi sa zviditeľnil aj nie práve ideálnymi politickými vzťahmi so šéfom diplomacie Ivanom Korčokom (nom. SaS), ktorého dokonca raz nazval Žoldienrom. Súvisí s tým napríklad aj posledné vyjadrenie šéfa maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra v Šamoríne. Predseda brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa reagoval na výzvu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, aby maďarskí predstavitelia vážili slová a boli zdržanliví.

Gyimesi to v tomto prípade napríklad vníma inak. Nevidí nič zlé na tom, ak si šéf maďarského parlamentu pripomína nešťastnú kapitolu našich spoločných dejín. Korčok by mal podľa neho rešpektovať traumy maďarského národa. Gyimesi Korčoka vyzval, aby vážil slová adresované maďarskej vláde a Maďarom na Slovensku. "Sme integrálnou súčasťou maďarského národa, máme svoje požiadavky, máme svoje traumy, ktoré sú do dnešného dňa nevyriešené. Prosím, rešpektujte ich," uviedol. Kövér si podľa neho len dovolil prísť a odhaliť pamätník občanom, ktorí boli po druhej svetovej vojne vysťahovaní proti svojej vôli na základe Benešových dekrétov. "Zároveň si dovolil povedať, že ešte stále my, Maďari, čakáme na morálnu satisfakciu zo strany SR," dodal

Archívne video