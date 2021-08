FOTO Toto vám vyrazí dych: Pčolinský zdieľal list vyšetrovateľky, takéto sú praktiky polície?

Pčolinský sa už dávno netají svojím negatívnym vzťahom s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO), ktorého dokonca ani nepodporil pri odvolávaní a stali sa v klube Sme rodina spolu s Adrianou Pčolinskou výnimkami. Teraz počas leta Pčolinský pritvrdzuje a na sociálnej sieti zverejňuje viaceré informácie, najnovšie z policajného zboru.

List, ktorý má veľa napovedať

Svoje o tom má povedať aj list majorky, bývalej šéfky špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby a vyšetrovateľky Diany Santusovej. "Názor si urobte sami," dodáva bez komentára Pčolinský, ktorého status sa týmto listom dostal na dĺžku niekoľkých stoviek riadkov. "Úvodom chcem poznamenať, že všetky svoje služobné povinnosti sme ako špecializovaný vyšetrovací tím, teda ja ako vedúca uvedeného tímu a všetci v tom čase mnou vedení členovia tímu, ktorými boli príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na Úrade inšpekčnej služby, ako aj príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, vykonávali výlučne v súlade so zákonom a v jeho medziach," začína formálne list.

"Mám však za to, že za predpokladu, že existujú dôvodné podozrenia z nezákonného postupu civilných osôb, ako aj niektorých príslušníkov alebo bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu, mali by byť tieto konania objektívne preverené a zistené, či nimi nedošlo k spáchaniu trestného činu, kde v kladnom prípade by malo prísť k odhaleniu jeho páchateľa, resp. páchateľov, čo je napokon účelom trestného konania v každom právnom štáte," prechádza vyšetrovateľka na inú nôtu.

Nový riaditeľ úradu údajne marí vyšetrovanie

"V prvom rade chcem poukázať na prinajmenšom zarážajúce konanie dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pplk. JUDr. Petra Scholtza, PhD., ktorého prioritným cieľom od nástupu do uvedenej funkcie bolo získavať informácie o priebehu tímom vedeného trestného konania a toto konanie mariť akýmkoľvek spôsobom," tvrdí sa v liste.

List podľa Pčolinského mali do rúk dostať aj ostatní ústavní činitelia, je teda možné, že aj jeho stranícky šéf a predseda NR SR Boris Kollár. "Laicky a v skratke si dovolím tvrdiť, že sme sa ako tím pod mojím vedením dostali ďalej ako to „niekomu“ vyhovuje a zámerom konania určitých osôb je len to, aby som v tejto činnosti nepokračovala, pričom je úplne jedno, kto iný to bude, podstatné je len to, aby som to nebola ja, keďže z logiky veci je zrejmé, že zorientovať sa v tejto náročnej a spletitej problematike nie je vôbec jednoduché a vyžaduje to množstvo času a odhodlania a to predovšetkým, ak s danou vecou niekto nepracuje od samého začiatku, resp. ak s danou vecou ešte neprišiel ani do kontaktu a nepozná obsah tohto už teraz pomerne rozsiahleho vyšetrovacieho spisu. Práve preto chcem aj naďalej pokračovať v už začatej avšak z dôvodov daných nie na mojej strane nedokončenej práci," pokračuje Santusová.

Avšak pre veľmi obsiahlú formu listu ho zverejňujeme ešte v samostatnom statuse nižšie v celom znení. Exšěfku špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby Dianu Santusovú odvolal dočasný riaditeľ inšpekčnej služby Peter Scholtz a okrem toho by Santusová mala podstúpiť aj detektor lži.

