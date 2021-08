Belousovová si ohľadom protestov podala predsedu ĽSNS: Je hlúpy, alebo len nechce ísť do basy?

Belousovová reagovala na Kotlebov príspevok o tom, že v Bratislave plánoval vo štvrtok zablokovať hlavné ťahy a vyzýval na to kamionistov či traktoristov. Blokovanie malo trvať 48 hodín, no napokon z neho skoro nič nebolo, okrem niekoľkominútovej blokácii cesty v Petržalke, či čiastočnému a dočasnému zablokovaniu cesty pri zastávke MHD na Hodžovom námestí.

O čo mu ide? Pýta sa neveriacky Belousovová

Po oznámení tohto plánu, ktorý však neskôr viac ako zlyhal, sa ešte pred štvrtkom Belousovová čudovala. "Čo týmto tento človek sleduje? Za koho vlastne kope?" pýta sa neveriacky bývalá podpredsedníčka SNS.

Podľa jej slov, ak mu vraj išlo o to vniesť ešte väčšiu nenávisť a napätie do slovenskej spoločnosti, či to, aby spontánne protesty boli verejnosťou postupne viac a viac odmietané, tak sa mu to podarilo.

Má o tom svoje teórie

Belousovová preto spísala body, prečo podľa nej takto nerozumne Kotleba koná. "Buď je úplne hlúpy a neuvedomuje si, že tým škodí spoločnej veci a pomáha vládnucej bande alebo si to uvedomuje a práve preto to robí, lebo mu ide len o svoj vlastný prospech, pretože: a) nepôjde do basy, b) dúfa, že na tom zarobí pár % pre stranu," uvažuje Belousovová.

Podľa nej boli protesty veľmi dobre rozbehnuté, no blokovanie dopravy v hlavnom meste je už niečo iné. "Vláde ani poslancom to život znepríjemňovať nebude. Ale obyčajným ľuďom áno," tvrdí Belousovová, ktorej sa na druhý deň jej slová vraj iba potvrdili:

