Dráma v známom obchodnom centre: V hlavnej úlohe je kaviareň a dve ženy!

BRATISLAVA - To sa tak často nevidí. Návštevníci jedného z bratislavských obchodných centier boli svedkami naozaj dramatickej situácie. Priamo pred ich očami sa pobili dve ženy. Čo bolo dôvodom?

Všetko sa to malo stať ešte v pondelok 2. augusta dopoludnia. Bratislavskí policajti boli vyslaní do priestorov obľúbeného obchodného centra na Metodovej ulici. To, čoho boli svedkami, sa tak často nevidí. Na mieste sa totiž hlava-nehlava bili dve ženy.

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

"Po príchode na miesto bolo zistené , že v priestoroch jednej z kaviarní najprv obliala 39-ročná žena kávou 27-ročnú ženu a následne ju aj fyzicky napadla. Poškodenú ženu chytila za vlasy a udierala jej hlavu o sklenené dvere kaviarne," uviedli policajti s tým, že celý "cirkus" sa dial priamo pred očami ďalších zákazníkov kaviarne. V priestoroch sa nachádzali aj traja muži, ktorí žene zabránili v ďalšom útoku na mladú ženu.

Bitkárka z Rakúska

"Policajti ženu, ktorá sa fyzickým napadnutím inej osoby na mieste verejne prístupnom dopustila zjavne protiprávneho konania, obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie," vysvetlili muži zákona. Napokon dodali, že poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II. vzniesol obvinenie voči 39-ročnej Fatime Y., ktorá je občiankou Rakúska.

"Obvinená bola umiestnená v cele policajného zaistenia, vec sa realizuje v tzv. „super rýchlom“ konaní," uzavreli policajti.