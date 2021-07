KORONAVÍRUS O podaní tretej dávky Slovákom rozhodnú odborníci! Sľubuje ministerstvo zdravotníctva

"Pre Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je bezpečnosť pacienta prioritou, preto sa v tejto oblasti riadime výhradne odbornými odporúčaniami," povedala s tým, že pri dvojdávkových vakcínach sa na Slovensku očkuje nateraz dvomi dávkami.

V susednom Maďarsku umožnia občanom Maďarska dať sa zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od 1. augusta. Tá by podľa odborníkov mala zabezpečiť ochranu pred novými agresívnymi mutáciami vírusu.

V susednom Česku má do konca roka prísť ešte desať miliónov dávok, časť z nich bude pripravená aj na prípadné očkovanie treťou dávkou. Zatiaľ však platí, že nikto nevie, či a kedy to bude potrebné. Klinická skupina by sa k tomu podľa českého premiéra Andreja Babiša mala vyjadriť do konca augusta. Aj srbskí zdravotnícki predstavitelia v stredu (28. 7.) oficiálne odporučili tretiu dávku vakcíny proti novému koronavírusu.