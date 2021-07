Protestujúci používajú k presadeniu záujmov neadekvátne prostriedky: Protest mohli dopredu ohlásiť

BRATISLAVA – Protestujúci v centre Bratislavy používajú k presadeniu svojich záujmov neadekvátne prostriedky. Uviedol to profesor Jozef Ristvej z katedry krízového manažmentu Žilinskej univerzity v Žiline. „Mohli by svoj protest dopredu ohlásiť, mohli by spísať požiadavky a žiadať o ich naplnenie. To sa v tomto prípade nestalo,“ zdôraznil s tým, že jediným východiskom z pandemickej situácie je čo najväčšia zaočkovanosť obyvateľstva.

Stovky protestujúcich proti pandemickým opatreniam, členom vlády, parlamentu či prezidentke blokujú dopravu v okolí Hodžovho námestia. „Polícia v danom čase a na danom mieste zrejme vyhodnotila, že situácia nie je natoľko riziková, aby musela zasiahnuť. To, či stiahla ťažkoodencov, aby ich nepresunula do inej časti mesta, kde to vyzeralo na oveľa horšie protesty, v tejto chvíli neviem vyhodnotiť,“ dodal. Verí, že polícia vyhodnotila situáciu správne.

VIDEO Protest na Hodžovom námestí

„Pokiaľ ide o to, či to nemôže vzbudiť v iných skupinách názor, že môžu dosiahnuť svoje nároky spôsobom takéhoto neohláseného protestu a protestu, ktorý by bol oveľa radikálnejší, určite áno,“ povedal Ristvej. Zároveň verí, že v takomto prípade by polícia po vyhodnotení rizík adekvátne zasiahla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje od štvrtka rána niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu. Protestujúci zablokovali okolité ulice, v centre mesta sa tvoria rozsiahle kolóny. Bratislavská mestská polícia vyzýva protestujúcich na zachovanie pokoja.