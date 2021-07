Konečné slovo rezortu: Kombinovať vakcíny proti KORONAVÍRUSU bude možné len v špecifických prípadoch

"Záver odborníkov tak hovorí o tom, že aktuálne by kombinácia vakcín mala byť realizovaná v našich podmienkach výlučne z dôvodu zdravotnej kontraindikácie pre podanie druhej dávky rovnakej vakcíny," uviedla.

Kombinácia vakcín len v špecifických prípadoch

Druhú dávku inej očkovacej látky bude teda možné dostať, ak nastala závažná vedľajšia príhoda po podaní prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s kontraindikáciou podania druhej dávky alebo ak sa eviduje nedostupnosť rovnakého druhu vakcíny. Rovnako sa tak môže stať v prípade, ak sa človek očkoval prvou dávkou vakcíny v zahraničí, a tá nie je na Slovensku registrovaná alebo k dispozícii.

Podľa MZ SR sa kombinovať môže prvá dávka vektorovej vakcíny a druhá dávka mRNA vakcíny, pričom časový interval je minimálne 28 dní a môže byť až do 12 týždňov, no s aspektom dosiahnutia plnej ochrany neskôr. Taktiež sa môže kombinovať prvá dávka mRNA vakcíny a druhá dávka vektorovej vakcíny. Časový interval v tomto prípade je minimálne 28 dní, môže byť až do 12 týždňov avšak s aspektom dosiahnutia plnej ochrany neskôr.

V prípade, ak vakcinačné centrum očkuje mimo nastavených pravidiel, daný úkon je plne v zodpovednosti vakcinačného centra. Teda posúdiť kontraindikáciu môže aj priamo lekár vo vakcinačnom centre, dodalo MZ SR.