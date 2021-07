KAUZA nákupu antigénových testov: Fico podáva trestné oznámenie! Šéf hmotných rezerv obvinenia odmieta

BRATISLAVA – Antigénové testy opäť rozprúdili vášne na najvyšších miestach. Názory na to, či bolo pri ich nákupe všetko v súlade so zákonom, sa rôznia. Štipľavé odkazy si kvôli nim posiela aj opozícia s koalíciou. Predseda strany Smer-SD Robert Fico podal kvôli nákupom aj verejné trestné oznámenie.

Celá kauza sa týka zákaziek na nákup testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Zákazku s najvyššou sumou 39,5 milióna eur zadali štátne hmotné rezervy trnavskej spoločnosti Eurolab Lambda. Ďalšiu v hodnote 8,9 milióna eur firme Abbott Laboratories Slovakia a poslednú zákazku v hodnote 3,9 milióna eur dostala spoločnosť Juhapharm.

Šéf Smeru podal trestné oznámenie

Predseda strany Smer-SD podal dnes kvôli nákupom testov verejné trestné oznámenie na NAKA. Robert Fico trvá na tom, že vláda kradla a na nákupe testov sa "nabalila". Zároveň vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby "nebol len pajácom", ale konal.

"Podávame verejné trestné oznámenie a žiadame NAKA, keď je taká aktívna pri vykopávaní dverí, keď je taká aktívna pri krivom obviňovaní ľudí, nech sa tomuto lupu Matoviča, Sulíka a Krajčoviča (riaditeľ trnavskej firmy Eurolab Lambda Peter Krajčovič, pozn. red.) venujú. Pretože vo všetkých prípadoch predtým, keď sa kupovali testy, to mohli urobiť napriamo od juhokórejskej firmy Biosenzor, ale neurobili to, lebo potrebovali zarobiť," uviedol Fico.

Klamári a zlodeji

"Sú to lumpi, sú to klamári a sú to zlodeji. Na jednej strane posielajú ľudí do väzenia za desaťtisíce a tu sa kradnú milióny eur," dodal. Šéf Smeru skonštatoval, že kým v októbri minulého roka kupovala Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR testy od trnavskej firmy za 3,95 eura za kus, v decembri ich od tej istej firmy kupoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) za 4,50 eura za kus. Ozrejmil, že trnavská firma ich pritom kupovala od juhokórejskej spoločnosti Biosenzor a sprostredkovala ich vláde.

Zdroj: Topky - Maarty

Tieto ceny preto Fico porovnáva s cenami, za ktoré nakúpil testy exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vo februári tohto roka. Od Biosenzoru ich dostal za 3,70 eura za kus. Namieta tiež nekonanie predsedu vlády Hegera. Ak chce takto pokračovať a "kryť zlodejiny okolo neho", pretože nemôže alebo sa bojí rozhodnúť, tak celá vláda podľa Fica nemá zmysel. "Predseda vlády musí mať nejakú vážnosť a musí mať aj nejakú odvahu nie len niečo povedať, ale aj niečo učiniť, keď je evidentné, že činiť sa má a musí," podčiarkol.

Zdroj: Topky - Maarty

Poukázal pri tom aj na prepojenie expremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) práve na firmu Eurolab Lambda. Sulík má mať k trnavskej firmy blízko preto, že istý čas bol predsedom jej predstavenstva zakladajúci člen SaS Ivan Juráš. Riaditeľ Eurolab Lambda Peter Krajčovič má byť zasa majiteľom firmy, ktorá prevádzkuje súkromnú školu. Do tej podľa Fica chodia Matovičove dcéry a v školskej rade mala byť aj jeho manželka. Kritizoval aj to, že testy sme od juhokórejskej firmy nekupovali priamo, ale práve cez spomínanú trnavskú spoločnosť.

Zdroj: Topky - Maarty

Opozícia útočí

Smer-SD ale aj Hlas-SD Petra Pellegriniho nákup testov od trnavskej firmy Eurolab Lambda kritizovali už v minulosti. Cez týždeň Pellegrini vyzval na odchod z funkcií predsedu štátnych hmotných rezerv Jána Rudolfa aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Predseda strany Smer-SD Robert Fico zasa zdôraznil napojenie vedenia trnavskej firmy na Igora Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka(SaS). Pellegrini tiež vyhlásil, že ak Rudolf neodstúpi sám, konať by mala vláda a premiér Eduard Heger (OĽANO).

Úrad vlády však obom expremiérom odkázal, že nabaľovanie sa na verejných zákazkách bolo typické pre ich vlády. "Dôkazom je celá pleáda ich nominantov, ktorí sa dnes navzájom udávajú a sedia obvinení v kolúznej väzbe. Igor Matovič už vylúčil väzby na trnavskú firmu, ktorá antigenové testy zabezpečovala. Jediné spojenie medzi I. Matovičom a predmetnou firmou je, že majú svoje bydlisko, resp. sídlo v Trnave," uviedli od Hegera. "Pánu Ficovi a Pellegrinimu treba pripomenúť bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv, pána Kičuru, ktorý mal svoj pochybný poklad uložený v zlatých tehličkách a dnes je trestne stíhaný," dodali.

Zasiahlo aj ÚVO

Kauza sa však nerieši iba medzi politikmi. Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s nákupmi tvrdí, že Správa štátnych hmotných rezerv pri týchto nákupoch postupovala v rozpore so zákonom, keď prišlo k porušeniu princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. To spôsobilo rozdúchanie vášní nielen v samotných štátnych rezervách, ale aj na politickej scéne.

Šéf štátnych rezerv obvinenia odmietol

Šéf štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf však obvinenia odmietol. Inštitúcia sa voči rozhodnutiu ÚVO odvolala a Rudolf tvrdí, že nie je pravda, že trikrát nakupovali testy v rozpore so zákonom. Ide podľa neho o jednu zo štyroch zákaziek a aj s týmto zistením nesúhlasí. ÚVO okrem toho podľa neho porušenie nekonštatoval pri nákupe od trnavskej firmy, ale pri zmluve s inou firmou. Rudolf sa ohradil aj voči vyjadreniam opozičných predstaviteľov a lídrov strán Smer-SD a Hlas-SD. "Ide ich rozhodiť. Ale ÚVO povedal, že sme nepochybili. Žiaľ, ÚVO nebrnká na ich strunu," podotkol a vyzval ich, aby si prečítali rozhodnutie ÚVO.

Matovič vylúčil väzby na firmu, ktorá zabezpečovala antigénové testy

Úrad vlády odmieta "nabaľovanie sa" na verejných zákazkách. Hovorkyňa úradu Ľubica Janíková pripomenula, že expremiér a minister financií Igor Matovič vylúčil väzby na trnavskú firmu, ktorá antigénové testy zabezpečovala. "Jediné spojenie medzi Igorom Matovičom a predmetnou firmou je, že majú svoje bydlisko, respektíve sídlo v Trnave," uviedla Janíková v stanovisku. Podotkla, že "nabaľovanie sa" na verejných zákazkách bolo typické pre vlády Fica a Pellegriniho. "Dôkazom je celá plejáda ich nominantov, ktorí sa dnes navzájom udávajú a sedia obvinení v kolúznej väzbe," dodala.

"Pánovi Ficovi a Pellegrinimu treba pripomenúť bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv, pána Kičuru, ktorý mal svoj pochybný poklad uložený v zlatých tehličkách a dnes je trestne stíhaný. Obom odporúčame, aby spolupracovali s políciou pri odhaľovaní trestnej činnosti svojich nominantov," dodala hovorkyňa v stanovisku.

Sme rodina na vyjadrenia opozície reagovalo tým, že tieto záležitosti už boli riešené a zo strany dotknutých aj vysvetlené. "Myslíme si, že to je len zúfalý pokus tejto opozície, aby odviedla pozornosť od svojich vlastných káuz," namieta hnutie. Strana Za ľudí skonštatovala, že predmetné odborné činnosti nie sú v jej gescii strany a nemá o nich žiadne informácie. "Ak má Fico pocit, že bol porušený zákon, je jeho povinnosťou obrátiť sa na orgány na to určené," poznamenala.