Vojna na sociálnych sieťach! Blaha šíri HOAXY o očkovaní, tvrdí ministerstvo: Opozičný poslanec sa bráni

Podľa Ministerstva zdravotníctva opozičný poslanec Ľuboš Blaha dlhodobo šíri klamstvá o očkovaní. Na sociálnej sieti mu rezort venoval celý príspevok, v ktorom sa s odborníkmi pozreli na niektoré Blahové tvrdenia.

"V tomto statuse vyberáme tri tvrdenia poslanca Blahu, na ktorých ukážeme, akým spôsobom dlhodobo šíri klamlivé a zavádzajúce tvrdenia o vakcínach. Pomôžu nám v tom poprední slovenskí odborníci a vedci a zahraničné štúdie od renomovaných inštitúcii," píše ministerstvo. Ako prvé si zobrali na mušku tvrdenie, že očkovanie nechráni pred najnovšou Delta mutáciou.

"Nie je to pravda, práve naopak, doterajšie zahraničné štúdie ukazujú, že aj keď je účinnosť vakcín voči delta variantu o niečo nižšia, stále výrazne chránia pred infekciou, pred ochorením, ale predovšetkým zásadne (aj keď nie na 100%) chránia pred ťažkým priebehom vyžadujúcim hospitalizáciu a pred úmrtím," vysvetlil Boris Klempa, vedec a virológ zo SLovenskej akadémie vied.

Blaha sa bráni

Poslanec Blaha, samozrejme, na sociálnej sieti hneď zareagoval a tvrdí, že práve ministesrtvo je to, ktoré o vakcínach klame. "Vtipné na tom je, že na ministerstve vybrali tri moje výroky, ktoré sú vraj klamstvá. A potom u všetkých do jedného v zásade potvrdili ich pravdivosť. Epické. Napísal som, že vakcíny vás neochránia pred Deltou a ako príklad som uviedol Izrael, ktorý hlási pokles účinnosti vakcíny Pfizer po rozšírení delta variantu na 63%. Čiže - vakcína vás nemusí ochrániť. Taká je pravda. Je to ruleta. A ľudia majú právo to vedieť. Môžu si potom dobre rozmyslieť, či pri pochybnej 63-percentnej ochrane podstúpia riziko smrti či vážnych vedľajších účinkov z vakcíny. Ľudia majú právo vedieť aj to, že v Holandsku už zomrelo na Pfizer 280 ľudí. Prečo sa to zamlčiava? Prečo namiesto objektívnych informácií ministerstvo radšej hejtuje Blahu? Na toto platíme dane?" napísal Blaha.

Odborníci upozorňujú, že očkovanie je jedinou cestou, ako sa môžeme dostať von z pandémie. Slovensko už sprísnilo pravidlá na hraniciach pre vracajúcich sa dovolenkárov a prejsť bez karantény a testovania môžu len tí, ktorí sú očkovaní. Proti tomuto rozhodnutiu sa postavili aj opozičný poslanci, medzi ktorými bol aj Ľuboš Blaha. Ten, spolu s predsedom Smeru Robertom Ficom, dlhodobo tvrdia, že sa očkovať nedajú.