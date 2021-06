Vláda schválila ďalší postup pri napĺňaní odporúčaní proti obchodovaniu s ľuďmi

Zároveň pri viacerých oblastiach chce otvoriť diskusiu o možnej potrebe legislatívnych zmien. Vyplýva to z Návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní skupiny expertov Rady Európy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) k implementácii Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v treťom kole hodnotenia. V stredu ho schválila vláda.

GRETA tvrdí, že slovenské úrady by mali proaktívne spolupracovať so súkromným sektorom s cieľom zvýšiť povedomie o významnej roly a zodpovednosti podnikov pri prevencii obchodovania s ľuďmi v ich dodávateľských reťazcoch, podporiť rehabilitáciu a zotavenie obetí a poskytnúť prístup k účinným nápravným opatreniam. SR vo svojom stanovisku píše, že odporúčanie je ďalej vhodné riešiť v spolupráci so zamestnávateľmi a odborovými organizáciami, expertmi.

Ako ďalšiu možnosť vidí preventívnu činnosť zameranú na spotrebiteľov. Zaistenie rehabilitácie a zotavenia obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnutia prístupu k účinným nápravným opatreniam by sa mohlo realizovať prostredníctvom špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

S cieľom naplniť odporúčanie GRETA by mal byť tiež do aktualizácie Národného protikorupčného programu by mohli zaradiť modul na zisťovanie a riadenie korupčných rizík v oblasti obchodovania s ľuďmi.

V rámci diskusie pri pripravovanej novelizácii Trestného zákona a Trestného poriadku by sa mohla otvoriť napríklad otázka špecializácie prokurátorov a sudcov na tému obchodovania s ľuďmi podobne, ako je to pri policajtoch. Zvážiť by sa malo napríklad aj zavedenie toho, aby boli trestné činy obchodovania s ľuďmi vylúčené z procesu dohody o poľahčujúcich okolnostiach pri priznaní viny a ďalšie odporúčania.

Odporúčania GRETA sú rozdelené do 20 tematických celkov, v rámci ktorých je navrhnutých 42 odporúčaní so zameraním na prístup obetí obchodovania s ľuďmi k spravodlivosti. Pokrývajú obdobie ku dňu 6. apríla 2020 a nezohľadňujú stav po tomto dátume.

Napĺňanie odporúčaní budú zodpovedné subjekty opäť vyhodnocovať do 15. apríla 2022 s cieľom prvého odpočtu výboru zmluvných strán a do 15. apríla 2024 s cieľom finálneho odpočtu v rámci tretieho kola hodnotenia.