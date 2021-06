V Nitre je zastupiteľstvo na šalát! Uhorková sezóna sa zmenila na drámu: Pellegriniho muži sa vzbúrili

Členovia novej platformy už preto na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva sedeli v poslaneckých laviciach spoločne s opozíciou. Viacerí sa voči tomu ohradili a pripomenuli, že z poslaneckého klubu koalície nevystúpili, iba v ňom založili platformu Hlas-SD. „Preto nechápem opodstatnenosť takéhoto rozsadenia,“ skonštatoval člen platformy a podpredseda NSK Igor Éder. „Ja som nevstúpil do strany Hlas-SD, iba do platformy v rámci klubu. To, že nás okamžite odsadili, považujem za smiešne,“ doplnil poslanec Jozef Dvonč.

Podpredseda NSK Marián Kéry (Smer-SD) označil členov platformy za odídencov a vyzval ich, aby sa vzdali svojich funkcií v orgánoch NSK. Igora Édera a Jozefa Dvonča poslanci následne odvolali z ich postov v Rade NSK. „Osem poslancov odišlo z nášho klubu a nie je normálne, aby zostávali napríklad vo finančnej komisii, kde sme ich nominovali a kde by náš klub nemal nikoho. Predpokladal som, že sa odídenci vzdajú svojich funkcií v rámci politickej kultúry tak, ako sa napríklad pán Pellegrini vzdal postu podpredsedu parlamentu, keď odišiel zo strany Smer-SD,“ skonštatoval Kéry. „My sme z klubu neodišli. Zo strany pána Kéryho ide o detinské potrestanie nepohodlných ľudí,“ vyhlásil poslanec Branislav Becík (Hlas-SD).

Niektorí poslanci pripomenuli svojim rozhádaným kolegom, aby sa sústredili na skutočné problémy. „Takéto spory nikoho nezaujímajú,“ myslí si poslanec Ján Vančo (KDH). Podobný názor má aj predseda NSK Milan Belica. „To sú podľa môjho názoru žabomyšie vojny. Neviem, či si uvedomujeme, že obyvatelia môžu zobrať široké laty a rad radom nás mlátiť. Venujme sa problémom, pre ktoré sme boli volení. Za to nás budú ľudia hodnotiť a nie, že sa tu teraz budeme handrkovať o tom, kto do ktorého poslaneckého klubu patrí. Do konca volebného obdobia bude možno nejakých zo desať schôdzí a my tu teraz budeme riešiť „velikánsky“ problém, ktorý tu akože nastal. Toto nie je merito veci, dôležité je to, čo potrebujú a žiadajú občania tohto kraja. Na to nás volili,“ pripomenul Belica.