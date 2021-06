Zákaz referenda by podľa Pellegriniho vyvolal obrovskú vlnu nevôle

„Ak ústavný súd povie, že nie, podľa mňa to vyvolá medzi občanmi obrovskú vlnu nevôle. A my budeme musieť hľadať možnosti, ako z toho von,“ konštatoval. „Nemyslím si, že je mojim občianskym alebo ľudským právom sedieť štyri roky v parlamente. Som presvedčený, že otázka je plne v súlade s ústavou, deje sa to aj v iných štátoch úplne bežne,“ dodal Pellegrini. Podľa Pellegriniho by zákaz referenda predĺžil obdobie aktuálnej vlády, „ktorá spôsobuje každým mesiacom fungovania ďalekosiahle škody tejto krajine“.

Za reálneho lídra vládnej koalície považuje naďalej Igora Matoviča (OĽANO), ktorý však podľa neho nemá predpoklady na vykonávanie akejkoľvek vládnej funkcie. Aj z tohto dôvodu podľa Pellegriniho opoziční poslanci iniciovali mimoriadnu schôdzu, s cieľom odvolať ministra financií z funkcie. „Nemyslím si, že Igor Matovič padne, ale minimálne sa podľa mňa nájdu aj poslanci vládnej koalície, ktorí hlasovaním vyjadria svoj názor na to, čo si o ňom myslia,“ odhadol Pellegrini. Líder Hlasu-SD akceptuje apel prezidentky Zuzany Čaputovej, aby strany nerobili zo schopnosti Slovenska čeliť pandémii predmet politického súboja. „Hlas-SD nikdy nebude robiť politiku tam, kde ide o zdravie a životy ľudí. Poctivo podporujeme všetky vládne aj poslanecké návrhy, ktoré sa dotýkajú zdravia alebo pomoci ľuďom v 'covidovej' situácii,“ zdôraznil.

Dodal, že jeho strana vždy podporovala očkovanie tých ľudí, ktorí sa takto rozhodnú chrániť svoje zdravie. „Sú pred nami ďalšie vlny a ani tá tretia nemusí byť posledná,“ konštatoval predseda strany Hlas-SD. „Kto sa chce dať zaočkovať, pripomínam, že dobrovoľne, nech nečaká, vakcín je momentálne dosť. Ale neviem si predstaviť, že by sme ľudí nútili sa zaočkovať, to si v demokratickej krajine predstaviť neviem. A nesmieme dovoliť, aby sa nám tu vytvorili dve kategórie ľudí, zaočkovaní vs. nezaočkovaní,“ dodal Pellegrini.